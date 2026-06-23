Petronas boort opnieuw raak voor Surinaamse kust

Het Maleisische energiebedrijf PETRONAS heeft opnieuw een belangrijke olie- en gasvondst gedaan in het Surinaamse offshoregebied. De nieuws werd dinsdag bekendgemaakt tijdens de Suriname Energy, Oil and Gas Summit (SEOGS) 2026 en wordt gezien als een nieuwe impuls voor de verdere ontwikkeling van de Surinaamse olie- en gassector.

Volgens PETRONAS heeft het bedrijf inmiddels acht succesvolle ontdekkingen gedaan in Blok 52 voor de kust van Suriname. Gezamenlijk vertegenwoordigen deze vondsten meer dan één miljard vaten olie-equivalent aan potentiële reserves. De nieuwste ontdekking bevestigt volgens het bedrijf het aanzienlijke potentieel van het gebied, dat deel uitmaakt van de zogenoemde “Golden Lane”, een geologisch veelbelovende zone in het Guyana-Surinamebekken.

President Jennifer Simons noemde de nieuwe vondst “zeer goed nieuws” voor Suriname. Volgens haar legt de ontdekking de basis voor meerdere toekomstige olie- en gasontwikkelingen en biedt zij perspectief op een sterkere economische groei en meer investeringen in het land.

PETRONAS werkt momenteel aan de verdere ontwikkeling van het gasveld Sloanea in Blok 52. Deze ontdekking werd eerder commercieel verklaard en het bedrijf verwacht later dit jaar een definitieve investeringsbeslissing te nemen. Indien de plannen doorgaan, kan de eerste gasproductie rond 2030 van start gaan.

Minister van Olie, Gas en Milieu Patrick Brunings stelde dat verdere gasontdekkingen niet alleen exportmogelijkheden creëren, maar ook de ontwikkeling van nieuwe industrieën kunnen stimuleren, waaronder petrochemische activiteiten en andere verwerkende sectoren.

De nieuwste ontdekking komt op een moment waarop Suriname zich voorbereidt op de eerste offshore olieproductie uit het GranMorgu-project, die volgens de huidige planning in 2028 van start moet gaan. De regering en Staatsolie hopen dat aanvullende vondsten van internationale oliebedrijven zullen bijdragen aan een verdere uitbouw van de sector en de economische positie van Suriname in de regio zullen versterken.

Bron: Reuters