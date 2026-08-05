Onzekerheid rond Franse veerboot Malani voedt zorgen over grenssamenwerking met Suriname

De geplande onderhoudswerkzaamheden aan de veerboot La Gabrielle, brengen opnieuw de kwetsbaarheid van de grensverbinding tussen Suriname en Frans-Guyana aan het licht. Volgens FranceGuyane.fr bestaat nog altijd onduidelijkheid over de ingebruikname van de nieuwe veerboot Malani, die de verouderde La Gabrielle moet vervangen.

Een aanbesteding van de Collectivité Territoriale de Guyane (CTG) laat zien dat La Gabrielle vanaf 24 november 2026, vier maanden buiten dienst zal zijn voor groot onderhoud. Daarmee zal de veerboot ook tijdens de drukke feestdagen niet beschikbaar zijn. Hoewel eerder werd gesproken over een mogelijke ingebruikname van de Malani in oktober, ontbreekt een officiële bevestiging. Volgens het Franse medium wordt gewacht op de aanleg van nieuwe aanlegsteigers, terwijl ook berichten circuleren over mogelijke technische aandachtspunten die tijdens een verplichte inspectie aan het licht zouden kunnen komen. De betrokken autoriteiten hebben deze informatie niet bevestigd.

FranceGuyane.fr wijst erop dat de problemen rond de veerverbinding niet op zichzelf staan. De samenwerking tussen Suriname en Frans-Guyana heeft de afgelopen jaren weinig vooruitgang geboekt. Sinds het stilvallen van de Rivierenraad, zijn gezamenlijke grensdossiers nauwelijks verder ontwikkeld. Ook de recente verhoging van de Surinaamse visumkosten voor inwoners van Frans-Guyana heeft volgens het medium, geleid tot nieuwe spanningen in de bilaterale relatie. Met de komst van een nieuwe Franse ambassadeur in Paramaribo hopen betrokkenen dat belangrijke dossiers, waaronder de grensverbinding over de Marowijnerivier, opnieuw prioriteit krijgen.

Bron: FranceGuyane.fr