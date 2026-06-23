DSB boekt recordwinst van bijna SRD 789 miljoen en keert dividend uit

De Surinaamsche Bank N.V. (DSB) heeft over het boekjaar 2025 een geconsolideerde nettowinst van SRD 788,9 miljoen gerealiseerd. Dat maakte de bank bekend tijdens de voortzetting van de eerder verdaagde Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 juni 2026. De winst ligt 44 procent hoger dan in 2024, toen een nettowinst van SRD 546,3 miljoen werd geboekt.

Op basis van het behaalde resultaat is besloten een dividend van SRD 161 miljoen uit te keren aan aandeelhouders, wat neerkomt op ongeveer SRD 4,27 per aandeel.

Volgens DSB onderstrepen de cijfers de sterke financiële positie van de bank. “Deze resultaten laten zien dat DSB financieel stevig staat. Dat geeft ons ruimte om door te blijven investeren in betrouwbare dienstverlening, verdere digitalisering en oplossingen die klanten écht helpen”, aldus de bank.

De winstgroei ging gepaard met een verdere versterking van de financiële fundamenten. Het eigen vermogen nam met 14 procent toe tot SRD 4,242 miljard, terwijl de kredietportefeuille met 40 procent groeide ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook het vertrouwen van spaarders bleef toenemen. De aan DSB toevertrouwde middelen stegen met 19 procent naar SRD 35,561 miljard.

Daarnaast wist de bank haar operationele efficiëntie verder te verbeteren. De efficiency ratio daalde van 53 procent in 2024 naar 49 procent in 2025, wat wijst op een gunstigere verhouding tussen kosten en opbrengsten. De solvabiliteitsratio kwam uit op 20,9 procent, ruim boven de door toezichthouders vereiste norm van 11,25 procent.

DSB benadrukt dat het grootste deel van de winst wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Daarmee wil de bank haar stabiliteit waarborgen en ruimte creëren voor toekomstige investeringen, groei en modernisering.

Digitalisering centraal

De bank zette in 2025 verdere stappen op het gebied van digitalisering en dienstverlening. Zo werd het aanvraagproces voor persoonlijke leningen verder gedigitaliseerd, inclusief digitale aanvraag, verificatie en contractafhandeling.

Ook werd gewerkt aan de versnelling van het interbancaire betalingsverkeer, met bijzondere aandacht voor online transacties en overboekingen tussen banken. Dit gebeurde in samenwerking met de Centrale Bank van Suriname en andere banken in de sector.

Verder werd geïnvesteerd in de doorontwikkeling van Online Banking en bleef de digitale assistent DSB Buddy klanten 24 uur per dag ondersteunen via WhatsApp.

Versterking bestuur

Tijdens de vergadering werd eveneens stilgestaan bij governance, risicobeheer en compliance als belangrijke pijlers voor duurzame groei. Daarbij werd de versterking van de statutaire directie met Raveen Koelfat als Chief Commercial Officer (CCO) toegelicht.

Daarnaast stemden de aandeelhouders in met de voordracht van Stanley Mathura als lid van de Raad van Commissarissen. Zijn benoeming is nog afhankelijk van goedkeuring door de Centrale Bank van Suriname.

Focus op groei en innovatie

Voor 2026 blijft DSB inzetten op verdere digitalisering van haar dienstverlening, verbetering van de klantbeleving en de ontwikkeling van innovatieve en duurzame financieringsoplossingen. Ook blijft informatiebeveiliging een belangrijk aandachtspunt, waarbij de bank onder meer voortbouwt op het succesvol behalen van de ISO 27001-certificering.

De Raad van Commissarissen en de directie spraken hun waardering uit voor de inzet van medewerkers en bedankten aandeelhouders, klanten, partners, toezichthouders en de Centrale Bank van Suriname voor het gestelde vertrouwen.

Met een versterkte financiële positie en een duidelijke strategische koers zegt DSB met vertrouwen vooruit te kijken naar de verdere ontwikkeling van de bank en de Surinaamse economie.