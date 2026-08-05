President: ‘Regering werkt aan versterking rechtsstaat en effectief systeem’

De regering werkt aan de versterking van de rechtsstaat met de focus op een onafhankelijk, sterk en effectief rechtssysteem. Dit heeft president Jennifer Simons duidelijk gemaakt op de regeringspersconferentie van maandag 3 augustus in het Presidentieel Paleis. Het staatshoofd hield de aanwezige media voor, dat er een aanvang is gemaakt met de modernisering van de wetgeving met betrekking tot het rechtssysteem. Volgens haar heeft dit veel inzet gevraagd. “Maar we zijn intussen zover dat iedereen met iedereen heeft gesproken”, gaf de president mee.

Er hebben gesprekken plaatsgevonden tussen onder meer De Nationale Assemblee (DNA) en de rechterlijke macht, de president en de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie (OM). De president hoopt dat nog deze maand, de wetgeving met betrekking tot de rechterlijke macht kan worden aangenomen. De president zei dat er ook gesproken is over de honorering van de rechterlijke macht. “En ik denk dat we op het punt staan dat we die wetten kunnen aannemen”, aldus de president.

Het staatshoofd stelde dat er hiermee een stap gezet wordt om te komen tot een derde rechtsinstantie in Suriname en tevens een bestuur bij het Openbaar Ministerie met aan het hoofd de procureur-generaal, met betrokkenheid van meerdere functionarissen. Ook staat er een aanpassing van een aantal zaken gepland, zoals het financieel beheer voor de rechterlijke macht door middel van bureaus. Volgens president Simons heeft de rechterlijke macht zelf ook zaken ingediend. Ze stelde dat de regering daaruit het meest noodzakelijke heeft gehaald.

Er staat volgens het staatshoofd voor deze week een vergadering gepland waarbij partijen alle dingen goed met elkaar doornemen, zodat de wetgeving aangaande de rechterlijke macht, uiteindelijk in DNA kan worden aangenomen. President Simons: “Het werk is dus gedaan. U heeft natuurlijk niet elke dag ervan gehoord. Maar dat is het werk dat in de achterliggende maanden is gedaan om zodoende te komen tot een punt waarop hopelijk alle actoren, elkaar kunnen hebben gevonden.”