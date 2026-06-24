Bedrijfsleven werkt aan voorstel voor Surinaams Local Content-raamwerk

Vertegenwoordigers van diverse bedrijfs-levenorganisaties, hebben een belangrijke vervolgstap gezet in de uitwerking van een voorstel voor een Surinaams Local Content-raamwerk, dat bestaat uit een transparant, werkbaar en ontwikkelingsgericht systeem. Het raamwerk stelt Surinaamse ondernemingen en werknemers in staat, zich sterk te positioneren binnen toekomstige economische kansen.

De trekkers van het traject zijn ASFA, SEC, FSA en VSB. Zij hebben, mede naar aanleiding van het overleg op 26 maart jongstleden tussen de private sector en de door de president ingestelde Local Content Werkgroep, verder invulling gegeven aan de eerder besproken uitgangspunten voor het beleid.

Centraal in de benadering staat dat local content wordt gezien als een systeem dat rust op vier samenhangende pijlers: werkgevers, werknemers, internationale olie- en gasmaatschappijen en de overheid.

Volgens de betrokken organisaties kan alleen door samenwerking tussen deze actoren, een effectief kader ontstaan dat bijdraagt aan duurzame economische ontwikkeling, versterking van lokale bedrijven en groei van Surinaamse arbeidskrachten. Het voorstel bevat onder meer een definitiekader voor wat een ‘Surinaams bedrijf’ is, evenals een indeling in een Tier 1-, Tier 2- en Tier 3-systeem.

Dit moet helpen bij de vormgeving en toepassing van local content-eisen, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in capaciteit, specialisatie en participatie binnen het Surinaamse bedrijfsleven. Op 10 juni is het voorstel gepresenteerd aan een bredere groep bedrijfslevenorganisaties.

Tijdens deze consultatie zijn aanvullende inzichten, opmerkingen en aanbevelingen ingebracht, die momenteel worden verwerkt in een geconsolideerde versie van het document.

Volgens de betrokken organisaties onderstreept de brede deelname het belang van een gezamenlijk gedragen aanpak. Local content wordt daarbij niet alleen gezien als een sectorale kwestie, maar als een nationaal ontwikkelingsvraagstuk waarin samenwerking, duidelijke spelregels en capaciteitsopbouw, centraal staan. Na verwerking van de ontvangen input wordt het aangepaste voorstel aangeboden aan de Local Content Werkgroep voor verdere bespreking en afstemming.

De organisaties spreken hun waardering uit voor de tot nu toe gevoerde constructieve dialoog en benadrukken hun bereidheid, gezamenlijk te blijven werken aan duurzame ontwikkeling voor alle Surinamers.