Lage waterdruk in Groot-Paramaribo; pompputten uitgevallen

Bewoners van Groot-Paramaribo en Paramaribo-Noord hebben te maken met een lage waterdruk of een tijdelijke onderbreking van de watervoorziening. Dat meldt de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM). De storing is ontstaan nadat de pompputten van het productiestation aan de Van Hattemweg uitvielen. Volgens de SWM heeft de uitval het productieproces van het station stilgelegd.

Het productiestation aan de Van Hattemweg produceert ongeveer 1.000 kubieke meter drinkwater per uur en speelt een belangrijke rol in de drinkwatervoorziening van Paramaribo. Vanuit deze locatie wordt water aangevoerd naar het productiestation aan het William Kraanplein, dat de capaciteit voor Groot-Paramaribo en Paramaribo-Noord aanvult. Aan de storing ging een stroomdip vooraf in het gebied waar het productiestation is gevestigd. Kort daarna werd een technisch mankement vastgesteld, waardoor de productie van drinkwater tijdelijk moest worden stopgezet. De SWM heeft de N.V. EBS inmiddels ingeschakeld. Monteurs van beide bedrijven werken gezamenlijk aan het verhelpen van de storing en het zo snel mogelijk herstellen van de drinkwatervoorziening. Het waterbedrijf waarschuwt dat de waterdruk niet direct overal weer op het normale niveau zal zijn nadat de storing is verholpen. Het distributienet heeft volgens de SWM tijd nodig om zich volledig te herstellen voordat alle getroffen gebieden weer van voldoende water kunnen worden voorzien.