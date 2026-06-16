VSB vraagt ILO aandacht voor arbeidsmarkt en informele economie

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft tijdens de 114e zitting van de International Labour Organization (ILO) in Genève, Zwitserland, aandacht gevraagd voor diverse arbeidsmarktuitdagingen, waarmee Suriname en de regio worden geconfronteerd. Dat gebeurde tijdens een overleg met Ana Virginia Moreira Gomes, regionaal directeur van de ILO voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, waarbij ook de Caribbean Employers’ Confederation (CEC) aanwezig was. Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over de veranderende arbeidsmarkt, duurzame economische ontwikkeling en het belang van sociale dialoog tussen werkgevers, werknemers en overheden. Namens de VSB benadrukte directeur Kamlesh Ganesh, het belang van een evenwichtige vertegenwoordiging van werkgevers binnen de regionale ILO-structuren. Daarbij werd aandacht gevraagd voor de personele invulling van het ILO-kantoor in Port of Spain en de noodzaak van een functionaris, die specifiek werkgeversbelangen behartigt.

Daarnaast bracht de VSB verschillende prioriteiten uit het Surinaamse Decent Work Country Programme (DWCP) onder de aandacht. Zo werd gewezen op het belang van een duurzaam systeem van sociale bescherming, dat volgens de organisatie bijdraagt aan sociale stabiliteit en economische weerbaarheid. Ook de groeiende tekorten aan arbeidskrachten en vaardigheden kwamen aan bod. Volgens de VSB kampen werkgevers steeds vaker met moeilijk vervulbare vacatures en een mismatch tussen de beschikbare kennis op de arbeidsmarkt en de behoeften van het bedrijfsleven. Versterking van het onderwijs, beroepsopleidingen en leven-lang-lerenprogramma’s, blijven daarom noodzakelijk.

Het in goede banen leiden van arbeidsmigratie, kwam ook aan de orde.

Gezien de toenemende vraag naar gespecialiseerde arbeidskrachten, acht de VSB het belangrijk dat arbeidsmigratie op een gestructureerde en duurzame wijze wordt ondersteund door passend beleid en internationale samenwerking. Een belangrijk aandachtspunt vormde de informele economie. De VSB vroeg de ILO om ondersteuning en kennisdeling over instrumenten, die wereldwijd worden ingezet om ondernemingen te begeleiden bij de overgang naar de formele economie.

Volgens de organisatie leidt een omvangrijke informele sector tot oneerlijke concurrentie, beperkte sociale bescherming voor werknemers en lagere belastinginkomsten voor de overheid. De VSB benadrukte dat het bevorderen van formeel ondernemerschap niet alleen bijdraagt aan betere arbeidsomstandigheden, maar ook aan een sterker investeringsklimaat en duurzame economische groei. De bijeenkomst onderstreepte volgens de VSB het belang van nauwe samenwerking tussen werkgeversorganisaties en internationale partners bij het aanpakken van arbeidsmarktuitdagingen. De organisatie zegt zich te blijven inzetten voor beleid dat waardig werk, economische ontwikkeling en een concurrerend ondernemingsklimaat bevordert.