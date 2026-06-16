Vreedzaam: ‘Kabinet President moet zich niet mengen in uitvoering beleid’

Assembleelid Jennifer Vreedzaam (NDP) heeft tijdens de begrotingsbehandeling, kritiek geuit op de manier waarop het Kabinet van de President betrokken is bij de beleidsuitvoering. Volgens haar moet het kabinet zich vooral richten op coördinatie, toezicht en ondersteuning van het regeringsbeleid, en niet de taken van ministeries overnemen. Vreedzaam benadrukte dat een effectieve overheid alleen kan functioneren, wanneer verantwoordelijkheden duidelijk zijn verdeeld, en beleid gebaseerd is op planning en betrouwbare informatie. Volgens haar ligt de verantwoordelijkheid voor beleidsvoorbereiding en uitvoering bij de verschillende ministeries.

“Planning is een belangrijk instrument om richting te geven aan beleid en de besteding van publieke middelen. Wanneer vanuit het Kabinet van de President beleid wordt bepaald of gedelegeerd, kan dat een goede uitvoering in de weg staan”, stelde zij. Volgens het assembleelid leidt een dergelijke werkwijze tot onduidelijkheid binnen de overheid en een aanpak waarbij beslissingen te veel op basis van de actualiteit worden genomen, in plaats van volgens een vaste strategie. Zij verwees daarbij naar de grondwet, waarin volgens haar, de verantwoordelijkheden van de Raad van Ministers zijn vastgelegd. ‘’Het Kabinet van de President heeft niet de taak om beleid van ministeries over te nemen, maar moet zich bezighouden met het bewaken van de voortgang en het ondersteunen van de regering’’, aldus Vreedzaam.

Met de verwachte ontwikkelingen binnen de olie- en gassector, staat Suriname volgens Vreedzaam, voor grote bestuurlijke uitdagingen. Zij waarschuwde dat hervormingen binnen het overheidsapparaat noodzakelijk zijn om toekomstige inkomsten verantwoord te beheren. Daarvoor zijn volgens haar, betere planning, actuele data, sterke controlemechanismen en duidelijke verantwoordelijkheden nodig. “De overgang naar een olie-economie vraagt niet alleen om financiële vooruitgang, maar ook om bestuurlijke versterking. Als we die omslag niet maken, bestaat het risico dat de olie-inkomsten niet terechtkomen waar ze nodig zijn”, aldus Vreedzaam.