CBvS organiseert financiële inclusie en consumentenbescherming

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) organiseert van 15 tot en met 18 juni 2026, in samenwerking met de Alliance for Financial Inclusion (AFI), de 33e bijeenkomst van de Digital Financial Services (DFS) Working Group en de 31e Consumeer Empowerment & Market Conduct (CEMC) Working Group in Paramaribo. Tijdens deze internationale conferentie komen vertegenwoordigers van centrale banken, financiële toezichthouders, beleidsmakers en deskundigen uit verschillende landen bijeen, om kennis en ervaringen uit te wisselen over financiële inclusie, digitale innovatie en consumentenbescherming.

Inmiddels vond gisteren de 31e Consumer Empowerment & Market Conduct Physical Working Group Meetings, met als thema: ‘Advancing Gender Equity and Empowerment’ conferentie plaats in de Ballroom van Hotel Torarica. Met deze bijeenkomst biedt de CBvS een platform waar financiële beleidsmakers uit ontwikkelingslanden kunnen samenwerken aan de modernisering van financieel beleid en het versterken van consumenten. Volgens Vanessa da’Costa-Chehin, sectiehoofd Financial Inclusion & Education bij de CBvS, is het vergroten van financiële vaardigheden een belangrijke volgende stap. Hoewel de toegang tot bankrekeningen de afgelopen jaren aanzienlijk is verbeterd, vraagt de snelle ontwikkeling van digitale financiële diensten om extra aandacht voor consumentenbescherming, vooral met het oog op olie- en gassector. “Wij kunnen niet alleen innoveren zonder aan de consument te denken. Het moet veilig zijn en mensen moeten vertrouwen hebben in deze ontwikkelingen. Vooral bij digitale financiële diensten, is consumentenbescherming van groot belang.” Het belang van financiële educatie werd eveneens onderstreept door Dion Mokkum van de IT-afdeling van de CBvS. Volgens hem moeten jongeren al op jonge leeftijd worden geleerd, hoe zij verantwoord met geld en financiële diensten kunnen omgaan. Initiatieven zoals de Global Money Week dragen hieraan bij en helpen jongeren zich voor te bereiden op hun toekomstige rol als ondernemer of professional. Minister Andrew Baasaron van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI) wees tijdens zijn toespraak op het belang van een veilig en betrouwbaar digitaal betalingssysteem. Volgens hem moeten financiële innovaties niet alleen de grotere economische sectoren ondersteunen, maar ook ten goede komen aan kleine ondernemers en burgers. “Wanneer geld zich snel en efficiënt door de economie kan bewegen, profiteert het midden- en kleinbedrijf daarvan. Uiteindelijk moeten deze ontwikkelingen ook de gewone burger bereiken”, aldus de minister. De inspanningen sluiten aan bij het nationale beleid van de CBvS. Via onder meer het vernieuwde Nationale Financiële Inclusie en Educatie Strategie (NFIES)-actieplan en de Betalingsstrategie 2026-2030 wordt gewerkt aan snellere betalingssystemen, digitale identiteitsoplossingen en een betere toegang tot financiële diensten, ook voor inwoners van afgelegen gebieden.

CBvS-governor Maurice Roemer benadrukte in zijn openingstoespraak, dat technologie, innovatie en regelgeving, altijd ten dienste moeten staan van de samenleving. “Financiële inclusie draait uiteindelijk om mensen. Het gaat om ondernemers die hun bedrijf willen laten groeien, boeren in afgelegen gemeenschappen die toegang krijgen tot financiële diensten, vrouwen en jongeren die sterker deelnemen aan het economisch leven en gezinnen, die op en dergelijke wijze hun toekomst willen verbeteren”, stelde Roemer.