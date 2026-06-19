JusPol-minister installeert Commissie Regelgeving Elektronische Voertuigen

Minister van Justitie en Politie, Harish Monorath, heeft vandaag op het hoofdkantoor van het ministerie van Justitie en Politie de Commissie Regelgeving inzake Elektronische Rij- en Voertuigen officieel geïnstalleerd. Met de instelling van deze commissie zetten het ministerie van Justitie en Politie en het Verkeersveiligheidsinstituut (VVI) een belangrijke stap naar een veilig en goed gereguleerd systeem voor elektrische voertuigen in Suriname.

De toename van e-bikes, e-scooters en andere elektrische voertuigen in het verkeer, brengt nieuwe uitdagingen met zich mee op het gebied van verkeersveiligheid. Er is daarom behoefte aan duidelijke regelgeving voor onder meer verkeersdeelname, keuring, verzekering en handhaving.

Minister Monorath benadrukte dat de overheid tijdig moet inspelen op nieuwe ontwikkelingen in het verkeer om de veiligheid van alle weggebruikers te waarborgen en tegelijkertijd ruimte te bieden voor duurzame en innovatieve vervoersvormen.

De commissie staat onder voorzitterschap van Joanne Adraai en bestaat verder uit vertegenwoordigers van het Bureau Wetgeving en Juridische Aangelegenheden, het Verkeersveiligheidsinstituut, het Korps Politie Suriname, het Openbaar Ministerie, verzekeringsmaatschappijen, de Wetgeving van De Nationale Assemblee en het ministerie van Justitie en Politie.

De commissie krijgt één jaar de tijd om voorstellen uit te werken voor een samenhangend beleid inzake elektronisch verkeer in Suriname.

Tot de werkzaamheden van de commissie behoren onder meer het voorbereiden van wijzigingen van het Rijbesluit 1957, het vaststellen van veiligheidseisen, waaronder een minimumleeftijd, helmplicht en snelheidslimieten, en het ontwikkelen van een systeem voor keuring en certificering van elektrische voertuigen.

De commissie zal in augustus 2026 een conceptrapportage presenteren. De voorstellen worden vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Ministers, waarna de bekrachtiging eind 2026 moet plaatsvinden.

Met de afronding van dit traject wordt verwacht dat Suriname vanaf 2027 beschikt over een duidelijk wettelijk kader voor veilig, duurzaam en toekomstgericht elektronisch verkeer.