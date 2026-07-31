Elektrische taxi geïntroduceerd in Suriname

Voor het eerst rijden er elektrische taxi’s rond in Suriname. Tourtonne’s Taxi heeft gisteren drie volledig elektrische voertuigen aan zijn wagenpark toegevoegd en wil daarmee ervaring opdoen met elektrisch personenvervoer. De onderneming onderzoekt of deze vorm van vervoer op termijn een grotere plaats kan krijgen binnen de taxibranche. De introductie maakt deel uit van een proefproject. Binnenkort wordt er nog een vierde elektrisch voertuig toegevoegd aan het wagenpark.

Volgens directeur Glenn Ramadhin biedt elektrisch rijden verschillende voordelen, omdat de voertuigen geen brandstof verbruiken en minder onderhoud vergen dan auto’s met een verbrandingsmotor. Ramadhin zegt dat het bedrijf eerst inzicht wil krijgen in de kosten van het opladen, het onderhoud en de dagelijkse inzetbaarheid van de auto’s. De komende maanden wordt gekeken, hoe de voertuigen functioneren onder Surinaamse omstandigheden en welke kosten daarmee gepaard gaan. Op basis van de resultaten zal worden besloten of het aantal elektrische taxi’s verder wordt uitgebreid.

Een belangrijke uitdaging blijft de laadinfrastructuur, op dit moment worden de voertuigen op bestaande laadpunten opgeladen. Tourtonne’s Taxi sluit niet uit dat in de toekomst, een eigen laadstation wordt gebouwd. ‘’Zo’n investering wordt pas interessant, wanneer een groter deel van de vloot elektrisch is’’, aldus Ramadhin.

Hij erkent dat elektrisch rijden voorlopig niet voor iedere taxiondernemer of chauffeur haalbaar is. De aanschaf van een elektrische auto vraagt een grotere investering dan een conventioneel voertuig, waardoor veel chauffeurs voorlopig afhankelijk zullen blijven van benzineauto’s. Ondanks die uitdagingen ziet Ramadhin de introductie van elektrische taxi’s als een belangrijke ontwikkeling voor Suriname. ‘’De transportsector moet niet achterblijven bij internationale ontwikkelingen, waar elektrisch rijden steeds meer de norm wordt’’, aldus Gonesh.

Met de eerste elektrische taxi’s wil Tourtonne’s Taxi daarom niet alleen ervaring opdoen met nieuwe technologie, maar ook laten zien dat de Surinaamse vervoerssector ruimte biedt voor innovatie. Volgens de onderneming kan de pilot de basis vormen voor een geleidelijke verduurzaming van het taxivervoer in het land.