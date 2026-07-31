Vrouwelijke coalitieleden verwerpen uitspraak Cedric van Samson

De openbare vergadering van De Nationale Assemblée was gisteren voor onbepaalde tijd verdaagd, nadat VHP-parlementariër Cedric van Samson weigerde zijn excuses aan te bieden voor uitlatingen die hij eerder deed in een interview met Stanvaste Radio in Amsterdam. De uitspraken, waarin hij stelde dat Suriname “nooit meer een vrouw als president moet hebben”, leidden tot felle reacties in het parlement en uiteindelijk tot een boycot van de vergadering door de coalitiefracties.

De kwestie werd aan het begin van de vergadering aan de orde gesteld door NDP-parlementariër Tashana Lösche. Zij sprak haar afkeuring uit over de uitspraken van Van Samson en wees erop dat Suriname via De Nationale Assemblée is aangesloten bij de Inter-Parliamentary Union (IPU), die zich internationaal inzet voor gelijke politieke kansen voor vrouwen. Volgens haar raken de uitspraken niet alleen de huidige president, maar ook alle vrouwen die een politieke functie ambiëren.

Van Samson benadrukte dat zijn woorden uit hun context waren gehaald. Volgens hem was slechts een deel van een langer interview uitgezonden, waardoor een verkeerd beeld was ontstaan.

Hij stelde dat hij slechts de teleurstelling van een deel van de samenleving over het functioneren van de huidige president had weergegeven, en zei dat het volledige interview eerst beluisterd moest worden, voordat conclusies konden worden getrokken. Om die reden zag hij geen aanleiding zijn uitspraken terug te nemen of excuses aan te bieden.

Ook waarnemend VHP-fractieleider Dew Sharman verdedigde zijn fractiegenoot. Hij stelde dat sprake was van selectieve weergave van het interview en sprak van bewuste framing van zowel Van Samson als de VHP. Volgens Sharman heeft zijn partij zich juist altijd ingezet voor de participatie van vrouwen in leidinggevende functies. Die uitleg kon de overige fracties niet overtuigen. Jennifer Vreedzaam (NDP) stelde dat de uitspraken veel verder gingen dan kritiek op één persoon en volgens haar, alle vrouwen treffen die zich politiek willen inzetten. Zij riep Van Samson op, zijn woorden terug te nemen.

Rabin Parmessar (NDP) noemde het onacceptabel dat Van Samson, ondanks herhaalde oproepen, geen excuses wilde maken. Volgens hem moest het parlement een duidelijk signaal afgeven dat discriminerende uitspraken over vrouwen geen plaats hebben binnen de volksvertegenwoordiging. Minister Marinus Bee benadrukte dat respect voor vrouwen niet ter discussie mag staan. Hij stelde dat uitspraken die vrouwen kleiner maken uiteindelijk schadelijk zijn voor de hele samenleving.

PL-fractieleider Bronto Somohardjo pleitte eveneens voor respect en bescherming van vrouwen. Hij verwees daarbij naar een uitspraak van de Amerikaanse rapper Tupac Shakur en stelde dat iedereen zijn bestaan aan een vrouw te danken heeft. Volgens Somohardjo zijn niet alleen excuses nodig, maar ook een verandering in houding.

Vanuit de NPS riepen Ivanildo Plein en Jeffrey Lau eveneens op tot respect voor vrouwen en wezen zij op de belangrijke maatschappelijke rol die vrouwen dagelijks vervullen. Stanley Betterson (ABOP) onderstreepte het belang van wederzijds respect tussen mannen en vrouwen en pleitte voor waardigheid in het publieke debat.

Nadat Van Samson ook na een schorsing weigerde zijn uitspraken terug te nemen, besloten de vrouwelijke leden van de coalitiefracties uit protest de vergaderzaal te verlaten. Zij maakten bekend, de verdere vergadering niet meer fysiek bij te wonen. Kort daarna sloten de mannelijke coalitieleden zich bij hen aan. Ook NDP-parlementariër Ebu Jones verliet uit solidariteit de zaal. Namens de zes coalitiepartijen verzocht fractieleider Rabin Parmessar vervolgens aan DNA-voorzitter Ashwin Adhin, de vergadering te verdagen. Parmessar bood namens de coalitie, excuses aan de Surinaamse samenleving aan, in het bijzonder aan alle vrouwen die zich door de uitspraken gekwetst voelen.

Voorzitter Adhin stelde vast dat de gewraakte uitspraken weliswaar buiten de vergaderzaal waren gedaan, maar door een zittend assembleelid. Hij verwees naar het discriminatieverbod in de grondwet en benadrukte dat volksvertegenwoordigers ook buiten het parlement, verantwoordelijkheid dragen voor hun uitlatingen. Na meerdere schorsingen besloot hij de vergadering voor onbepaalde tijd te verdagen.