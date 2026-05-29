Wijziging Comptabiliteitswet 2024 unaniem aangenomen

De Nationale Assemblée (DNA) heeft gisteren met algemene 38 stemmen, ingestemd met de wijziging van de Comptabiliteitswet 2024. Met de aanpassing wil de regering meer tijd creëren om de nieuwe regels rond begrotingen en financiële verantwoording zorgvuldig in te voeren. Uit de toelichting op het wetsvoorstel blijkt dat de bestaande Comptabiliteitswet bedoeld is om de controle op overheidsfinanciën te verbeteren en de financiële verslaglegging transparanter te maken. Echter, in de praktijk is gebleken dat verschillende onderdelen van de wet nog niet volledig uitvoerbaar zijn. Daarom krijgt de regering nu extra ruimte om zich voor te bereiden op de toepassing van de nieuwe comptabele voorschriften, vooral voor het dienstjaar 2026.

Tijdens de behandeling in het parlement sprak de voorzitster van de Commissie van Rapporteurs, Rossellie Cotino (NDP), haar tevredenheid uit over de samenwerking met de regering. Zij benadrukte dat het parlement veel waarde hecht aan de zesmaandelijkse evaluaties en het evaluatierapport dat de voortgang van de implementatie moet monitoren. Ook pleitte zij opnieuw voor een duidelijk stappenplan, om de uitvoering van de wet beter te begeleiden.

Commissielid Jeffrey Lau (NPS) noemde de wetswijziging een belangrijk moment voor Suriname en benadrukte dat de overheid nu duidelijke prioriteiten moet stellen. Volgens hem biedt de situatie een unieke mogelijkheid om de financiële huishouding van de staat structureel te verbeteren. Ook Ronny Asabina (BEP) sprak zijn ondersteuning uit voor het voorstel. De Commissie van Rapporteurs bestond verder uit Asiskumar Gajadien (VHP), Jennifer Vreedzaam (NDP), Kishan Ramsukul (VHP) en Rabindre Parmessar (NDP). Het wetsontwerp werd op 16 april 2026 ingediend.

Vanuit vrijwel alle fracties in DNA werd steun uitgesproken voor de wijziging. NDP-fractieleider Parmessar zei twijfels te hebben over de uitvoerbaarheid van de wet, maar desondanks, achter het voorstel te staan. VHP-parlementariër Gajadien riep de regering op, zich strikt te houden aan de gemaakte afspraken en deadlines.

Namens de ABOP-fractie zei Ronnie Brunswijk, vertrouwen te hebben in de verdere uitvoering van de wet.

Daarbij benadrukte hij dat Suriname zelf verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn ontwikkeling. Ook de A20-fractie stemde vóór het voorstel. Fractieleider Steven Reyme noemde de implementatie uitdagend, maar tegelijkertijd noodzakelijk om meer openheid te brengen in de staatsuitgaven. Jerrel Pawiroredjo stelde namens de NPS, dat kritiek op de uitvoering terecht is, maar dat het proces niet met negativiteit benaderd moet worden.

Minister André Misiekaba, die namens de regering het woord voerde, bedankte het parlement voor de ondersteuning van het wetsvoorstel. Hij erkende dat de uitvoering van de Comptabiliteitswet geen eenvoudige opgave is en tijd vraagt. Volgens de minister zal de regering zich blijven inzetten om de wet op verantwoorde wijze uit te voeren.

Na de stemming sprak parlementsvoorzitter Ashwin Adhin zijn waardering uit voor zowel het parlement als de regering en feliciteerde hij beide partijen met de aanneming van de wetswijziging.