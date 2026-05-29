Suriname ziet binnen 18 maanden mogelijke oliedoorbraak in Blok 52

Surinames offshore Blok 52, waar al een belangrijke gasvondst is gedaan, kan binnen ongeveer anderhalf jaar de status van commerciële olieproductie bereiken. Dat heeft Annand Jagesar, directeur van de staatsoliemaatschappij Staatsolie Maatschappij Suriname N.V., gezegd in een interview met Reuters.

De ontwikkeling past binnen de ambitie van Suriname om tegen het einde van dit decennium uit te groeien tot een belangrijke olie- en gasproducent in Zuid-Amerika. Het land kijkt daarbij nadrukkelijk naar de offshore geologie die het deelt met buurland Guyana, dat zich inmiddels heeft ontwikkeld tot een van de snelst groeiende olie-economieën ter wereld.

In de Surinaamse offshore zijn meerdere blokken in ontwikkeling met internationale partners. Een van de meest gevorderde projecten is Blok 58, waar TotalEnergies samen met partners, het GranMorgu-project ontwikkelt. Dit project, met een investering van circa 10,5 miljard dollar, moet naar verwachting in 2028 starten met olieproductie.

Blok 52 wordt geëxploiteerd door het Maleisische staatsbedrijf Petronas. In dit blok zijn inmiddels drie gasvondsten gedaan.

De grootste, het Sloanea-veld, kreeg eind vorig jaar al een Declaration of Commerciality (DoC) voor gas, waarmee het officieel de fase van ontwikkeling kon ingaan richting een investeringsbeslissing.

Volgens Petronas is die stap een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van Suriname als opkomend diepwater-energiecentrum in het Suriname-Guyana-bekken. Het bedrijf benadrukt dat de samenwerking met Staatsolie gericht is op waardecreatie en verdere uitbouw van de sector.

Momenteel wordt in hetzelfde blok ook naar olie gezocht. Jagesar zegt dat gehoopt wordt, dat binnen achttien maanden ook voor dit blok een Declaration of Commerciality voor olie wordt gekregen.

De verwachtingen voor verdere vondsten worden mede gevoed door de snelle ontwikkeling in het bredere Suriname-Guyana-bekken. In buurland Guyana produceert het ExxonMobil-consortium inmiddels ongeveer 900.000 vaten olie per dag, na ontdekkingen die samen goed zijn voor naar schatting meer dan 11 miljard vaten winbare reserves.

Voor Suriname kan een mogelijke commerciële olievondst in Blok 52 een belangrijke stap betekenen richting een grotere rol in de internationale energiemarkt en de verdere economische ontwikkeling van het land.