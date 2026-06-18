Gewapende Chinezen in goudwinningsgebied zorgen voor onrust

De beelden die de afgelopen dagen op sociale media zijn verschenen van zwaarbewapende Chinese mannen in camouflagekleding in een goudwinningsgebied in het binnenland van Suriname, hebben geleid tot onrust en bezorgdheid binnen de samenleving. Tijdens de behandeling van de begroting 2026 in De Nationale Assemblee (DNA) heeft Raymond Sapoen (NDP) de regering om opheldering gevraagd in deze kwestie.

Sapoen stelde dat de beelden vragen oproepen over de aanwezigheid van de gewapende personen en de activiteiten die zij in het gebied uitvoeren. Volgens hem is het van belang dat de regering de samenleving duidelijk informeert, over wat zich in de goudvelden afspeelt.

Hij verwees daarbij naar eerdere discussies over de positie van Surinaamse arbeidskrachten binnen de goudsector. Hij herinnerde eraan, dat de minister van Arbeid tijdens de begrotingsbehandeling had aangegeven, nader in te zullen gaan op de inzet van lokale werknemers bij goudmaatschappijen. Volgens Sapoen moeten gemaakte afspraken worden nageleefd en mag er geen sprake zijn van benadeling of discriminatie van Surinamers.

De recente beelden uit het binnenland versterken volgens hem de zorgen over de ontwikkelingen binnen de sector. Sapoen merkte op, dat op de video’s zwaarbewapende personen te zien zijn, die zich zichtbaar manifesteren in een goudwinningsgebied, wat vragen oproept over de veiligheid en het toezicht in deze gebieden.

Hij noemde de situatie zorgwekkend en benadrukte, dat de aanwezigheid van zwaarbewapende personen in het binnenland niet onbeantwoord mag blijven. Volgens de parlementariër heeft de samenleving recht op transparantie over de handhaving van de wet, de veiligheidssituatie en de controle op activiteiten binnen de goudsector.

Sapoen deed daarom een beroep op de minister van Justitie en Politie om duidelijkheid te verschaffen. Hij wil weten of de autoriteiten op de hoogte zijn van de beelden, of er onderzoek wordt verricht naar de situatie en welke maatregelen worden genomen om de veiligheid en openbare orde in het gebied, te waarborgen.