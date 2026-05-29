Parmessar: ‘Oliegelden zullen begin 2029 binnenstromen’

NDP-fractieleider Rabin Parmessar heeft in een interview met TBN Prime Alert ten aanzien van de Comptabiliteitswet 2024 verklaard, dat mensen zijn vergeten, hoe de Comptabiliteitswet 2024, tot stand is gekomen. Hij stelt dat een krappe meerderheid in het parlement het wetsvoorstel had goedgekeurd met 27 stemmen vóór en 26 stemmen tegen, waarna de comptabiliteitswet op 31 december werd afgekondigd. Volgens Parmessar zou de begroting van het dienstjaar 2026, conform deze wet, ingediend worden bij het parlement.

Hij zegt dat de wet onder druk van Oppenheimer, werd aangenomen. Parmessar zegt dat het parlement nu al drukdoende is bezig voorbereidingen te treffen voor de begrotingen van 2027.

Parmessar vertelde dat mensen doen alsof er in 2028 veel geld het land zal binnen stromen. Over de winning van offshoreaardolie in het zeegebied, zei Parmessar dat aardolie pas tegen eind 2028, gewonnen zal worden. Hij stelde dat hij met de minister van Financiën hierover zou hebben gesproken, en dat mogelijk tegen het einde van 2028 of begin 2029 de staat inkomsten zal kunnen genereren uit de offshore olieboringen in het zeegebied. Hij zei dat andere politieke partijen het volk inlichten, alsof Suriname goudenmunten zal verdienen aan de offshore olie- en gas ontwikkelingen. Hij stelde dat deze politieke partijen altijd een vinger wijzen naar de NDP, terwijl zij zelf geen goede trackrecord hebben, wanneer het gaat om het beheren van staatsfinanciën en goed bestuur. “Een dergelijk trackrecord hebben ze niet, en ze doen alsof begin 2028 miljarden Amerikaanse dollars binnen zullen komen”, aldus Parmessar.

Het assembleelid benadrukte dat leden van De Nationale Assemblee de verantwoordelijkheid hebben eerlijk richting de samenleving te communiceren. Parmessar reageerde op de mogelijke uitstel van de comptabiliteitswet 2024 door te zeggen, dat noch de regering, noch de NDP en de parlementariërs kunnen zeggen, dat de huidige wet inhoudelijk zal gaan veranderen. “Er zal veel moeten gebeuren op alle 17 vakministeries. Er gaat ministeriële verantwoordelijkheid moeten komen. Dit gaat niet uit de lucht komen vallen”, aldus Parmessar. Hij zei dat de vorige regering onder leiding van oud-president Chandrikapersad Santokhi, de afgelopen jaren niet ervoor heeft gezorgd dat elke ministerie over een bureau Financiële Zaken en een interne controle kon beschikken. “Maar binnen een paar maanden kan je dit niet realiseren. Je moet eerst een raamwerk hebben, de kaders aangeven, nagaan hoeveel personeelsleden je hebt, hoeveel personeelsleden je nog moet aantrekken en of je ook nog mensen daar krijgt. Hierop volgt een automatiseringsprogramma van de ministeries naar Financiën, want er moet een koppeling zijn. Dit alleen gaat veel met zich meebrengen”, aldus Parmessar over het uitstel van de Comptabiliteitswet.

Parmessar verduidelijkte dat het land altijd een goed financieel beheer moet hebben. Volgens Parmessar moeten daarom de wetten voor de Rekenkamer en CLAD, drastisch worden aangepast.