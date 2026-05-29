DNA-lid Dijksteel: ‘Zonder IMF-programma zou er geen FID zijn’

VHP-parlementariër Cheryll Dijksteel heeft maandag in het programma To The Point van Apintie Televisie verklaard, dat zonder het IMF-programma van de vorige regering, Suriname de Final Investment Decision (FID) in 2024 niet zou krijgen. “Zonder het IMF-programma zouden we de FID van 2024 niet hebben gehad”, aldus Dijksteel. Dijksteel zei dat tijdens de vorige regering, Suriname negen IMF-reviews, die heel zwaar waren, achter de rug had. Zij beaamde dat het IMF-programma niet feilloos is geweest. Dit programma heeft de mensen armer gemaakt, maar voor het land was dit heel erg belangrijk. “Zonder het IMF-programma, zouden we de FID van 2024 niet hebben gehad.”

Volgens haar zou de FID in 2023 moeten komen, maar de financiële en economische planning van het land, was toen nog niet op orde. Daarom liet de FID op zich wachten. Dijksteel benadrukte, dat buitenlandse bedrijven consequent Suriname volgen, wat er op macrogebied gebeurt met de economie. Deze bedrijven willen stabiliteit, zodat zij kunnen investeren in het land. Daarom maakt zij zich zorgen over de komende ontwikkelingen in de olie- en gassector, omdat de regering nog niet klaar is voor deze ontwikkelingen. Dijksteel zei dat Suriname zich niet kan veroorloven, terug te gaan naar een situatie, waarbij het volk opnieuw moet starten met het stabiel maken van het land op economisch en financieel gebied. “We zijn al 40 tot 50 jaar ermee bezig. Tien jaren opbouwen, tien jaren afbreken en dan weer tien jaren opbouwen, tien jaren afbreken”. Er is een achterstand in alle sectoren, omdat er steeds afgebroken wordt en nadien moet er hersteld worden. Volgens haar moet er nu wel een halt komen aan deze trend. “De geschiedenis is er om ons te leren, hoe wij het niet moeten doen.”