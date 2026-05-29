Lau: ‘Nieuwe financiële wetgeving is nog niet klaar voor volledige uitvoering’

Gedurende de openbare vergadering die dinsdag plaatsvond in De Nationale Assemblee (DNA), verklaarde NPS-fractielid Jeffery Lau, dat de nieuwe financiële wetgeving technisch sterk in elkaar zit, maar institutioneel vooruitloopt op de huidige uitvoeringscapaciteit van de Surinaamse staat. Volgens hem is de wet modern, terwijl de overheid nog niet overal klaar, is om deze volledig toe te passen.

Lau stelde dat tijdens gesprekken met de minister van Financiën, de CLAD en de Rekenkamer, dat duidelijk naar voren is gekomen dat de uitvoering van de wet een grote uitdaging vormt. Volgens de parlementariër introduceert de wet van 2024 ingrijpende hervormingen binnen het financieel beheer van de overheid. Hij noemde onder meer het verplichtingenkasstelsel, de Treasury Single Account (TSA), het Medium Term Fiscal Framework (MTFF), begrotingsregels met schuldankers, een financieel vijfjarenplan, prestatiegerichte begrotingsinformatie, geïntegreerde rapportagesystemen en een versterkte controlefunctie van de Rekenkamer. Lau benadrukte, dat het hierbij niet gaat om kleine technische aanpassingen, maar om een volledige herstructurering van het begrotingsbeheer, de boekhouding, treasury management, ICT-systemen, interne controle en de gehele financiële administratie van de overheid. “De wet veronderstelt een moderne, digitale en geïntegreerde overheid, maar de realiteit is anders”, aldus Lau. Hij verduidelijkte dat veel ministeries nog grotendeels handmatig werken en dat versnipperde systemen nog steeds de norm zijn. “Excel-bestanden en losse registraties, zijn dagelijkse praktijk. Digitale integratie ontbreekt op grote schaal en controleketens zijn nog niet uniform.”

Volgens de NPS-fractie leidt dit tot een fundamenteel probleem: een modern financieel systeem kan wel wettelijk worden ingevoerd, maar is nog niet direct operationeel uitvoerbaar binnen de huidige staatsstructuur.