Keuren van vlees ook verplicht tijdens Eid al-Adha

Bij het slachten van runderen tijdens Eid al-Adha – het islamitische Offerfeest – wordt streng gelet op de richtlijnen die zijn meegegeven vanuit het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De voedselveiligheid wordt hiermee gegarandeerd. Keurmeester Ricardo Balai zegt dat in principe dezelfde richtlijnen gelden als bij normale slachtingen. De vleeskeuring is belangrijk om te kunnen controleren of de geslachte dieren geen ziekten hebben. Ook wordt gekeken of de dieren vermoeid zijn, aangezien het vlees van vermoeide dieren, kort houdbaar is. Op de eerste slachtdag tijdens Eid al-Adha, heeft Balai controles verricht bij het halal gecertificeerd slachthuis Sure Beef. Woensdag zijn er ruim 110 runderen aangeboden voor de slacht, op donderdag worden er nog eens 35 geslacht voor Eid al-Adha.

Het slachten begint vanaf zes uur in de ochtend, zegt Rene Gosen, managing director van Sure Beef. “En als we naar voorgaande jaren kijken, dan zijn we ‘s avonds meestal tegen een uur of acht klaar. Het slachten is al eerder afgerond, maar dan blijven er natuurlijk runderen in de koelcel hangen. Die moeten nog verwerkt worden en worden de volgende ochtend heel vroeg, vanaf vijf uur, opgehaald. Daarna van vijf tot half zeven, hebben we de afgiften voor die runderen, die vannacht hier in de koelcel zijn blijven staan. En dan begint het weer opnieuw. De aanvoer is de dag voor de slachtdag, van ‘s morgens acht uur tot ‘s avonds zes uur. Er moet twaalf uur rust tussen zitten”, verduidelijkt Gosen. Hij vertelt dat de mensen die hun vlees bij Sure Beef verwerken, vaak vragen om verpakkingen van een kilo of een pond, vlees met been apart willen en vlees zonder been apart. “En natuurlijk krijg je de organen ook apart. Anders zou dat kruisbesmetting opleveren. Dat is iets wat je niet wilt. Dat wordt allemaal separaat verpakt in plastic zakken”, benadrukt Gosen het belang van voedselveiligheid. Overigens wordt reeds bij de aanvoer van de dieren gekeken naar hoe ze eruit zien. Voor de levende keuring wordt nagegaan of de runderen er fris uitzien. Voor de keuring na de slachting is er de keurmeester van LVV, die op diverse zaken let.

Volgens Grace Mohamedali, HRM Mana-ger/Senior Quality Manager van Sure Beef, hebben organisaties en personen die tijdens Eid al-Adha een dier wilden slachten, zich heel vroeg geregistreerd. Drie tot vier maanden van tevoren vindt er al registratie plaats. De moskeeën worden dan geregistreerd op M-codes of N-codes. “Wanneer het aantal van 120 runderen is bereikt, dat is het maximale dat per dag geslacht kan worden tijdens het Offerfeest, stopt de registratie. Dan lassen we een tweede dag in”, aldus Mohamedali. Zij zegt dat dit jaar een afname te merken is van het aantal runderen dat is aangeboden voor de slacht. Doorgaans gaat het om 120 op de eerste en ongeveer 100 op de tweede dag. ‘’Deze keer gaat het om 108 op de eerste en 35 op de tweede dag’’, zegt Mohamedali.