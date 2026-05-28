Reyme: ‘Zonder politieke argumenten kunnen mensen in staat van beschuldiging gesteld worden’

A-20-parlementariër Steven Reyme zei in een vraaggesprek op Radio ABC, dat indien er geen politieke argumenten gevonden kunnen worden in de vorderingen van de procureur-generaal, om de drie gewezen ministers Bronto Somohardjo, Riad Nurmohamed en Gillmore Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen, het standpunt van A-20 is om vóór te stemmen. Volgens Reyme is het zo, dat bij de ene minister directe gevangenneming wordt geëist, terwijl bij de vorderingen van de overige twee bewindslieden, dat niet het geval is.

Reyme stelt, dat de juristen eigenlijk moeten uitleggen, waarom er tegen één minister directe gevangenneming wordt gelast en bij de anderen niet. “Ik kijk naar het gelijkheidsbeginsel als je die ene niet gevangenneemt, waarom zou het Openbaar Ministerie wél de andere wel gevangennemen”, aldus Reyme. Somohardjo heeft vaker gezegd, dat hij wenst dat het onderzoek normaal moet plaatsvinden, om zijn onschuld te bewijzen. Reyme stelt dat het Openbaar Ministerie moet onderzoeken, waarom Somohardjo aanvankelijk niet werd gehoord door het Justitieel Interventie Team.

“Als zelf de mens die daar zit, gedagvaard moet worden, zegt dat het onderzoek plaats moet vinden. Waarom zou een parlementariër zeggen, laat het onderzoek niet plaatsvinden? Ik zeg altijd, als je weet dat je niets hebt gedaan, dan moet je gewoon het recht zijn beloop laten nemen”, aldus Reyme. Hij zei dat veel mensen aan de andere kant, twijfelen aan de rechtsstaat en hij is van mening dat ook de ex-ministers hun twijfels hebben over de rechtsstaat en de gang van zaken. “Ik denk dat de regering en het parlement alles zullen moeten doen om het vertrouwen in de rechtsstaat terug te brengen”, stelt Reyme.