Advocaat Lim A Po jr.: ‘Het ligt aan de staat Suriname om de wetgeving aan te passen’

Advocaat Hans Lim A Po jr. heeft gisteren tegenover ABC Nieuws verklaard, dat het nu aan de staat Suriname ligt, de wetgeving aan te passen, nadat het Caribbean Court of Justice (CCJ) heeft geoordeeld, dat de rechten van de Trinidadiaanse consultant Derek Ramsamooj, zijn geschonden.

Het Hof veroordeelde Suriname maandag tot het betalen van een schadevergoeding van USD 30.000. Volgens het CCJ hebben de detentieomstandigheden van Ramsamooj, die na zijn aanhouding in oktober 2020 onder beperkingen werd vastgehouden, bijgedragen aan een ernstige verslechtering van zijn gezondheidstoestand.

Lim A Po jr., die de staat Suriname in de zaak vertegenwoordigde, benadrukte dat de uitspraak verstrekkende gevolgen heeft voor de Surinaamse detentieregels. Volgens hem zullen de bestaande bepalingen in overeenstemming moeten worden gebracht met internationale mensenrechtenstandaarden.

De advocaat verduidelijkte dat de omstreden bepaling over beperkingen, al tientallen jaren deel uitmaakt van het Surinaamse Wetboek van Strafvordering en oorspronkelijk is overgenomen uit het vroegere Nederlandse strafprocesrecht.

Waar Nederland zijn wetgeving door de jaren heen heeft aangepast en gemoderniseerd, is dat in Suriname volgens hem veel minder gebeurd.

De beperking waar het in deze zaak om draait, betreft de bevoegdheid van het Openbaar Ministerie om het contact tussen een verdachte en diens advocaat, tijdelijk te verbieden. Die bevoegdheid geldt in principe voor een periode van acht dagen.

Volgens Lim A Po jr. heeft het CCJ nu vastgesteld, dat deze bepaling strijdig is met het Herziene Verdrag van Chaguaramas. De reden daarvoor is dat het recht op toegang tot een zelfgekozen advocaat, internationaal wordt beschouwd als een fundamenteel mensenrecht en een essentiële procedurele garantie binnen de rechtsstaat.

Het hof stelde volgens de advocaat, dat Caricom-burgers hun rechten onder het verdrag, waaronder het recht op vrij verkeer van personen, niet volledig kunnen uitoefenen als bepaalde fundamentele rechtswaarborgen in een lidstaat ontbreken. In dit geval concludeerde het CCJ dat Suriname onvoldoende waarborgen bood, door het beperken van toegang tot juridische bijstand.

Lim A Po jr. noemt de uitspraak bijzonder, omdat dit volgens hem de eerste keer is dat het CCJ zich expliciet heeft uitgesproken, dat er binnen de CARICOM sprake is van een minimale mensenrechtenstandaard, waaraan lidstaten zich moeten houden.

Hij zei dat de staat Suriname zich stevig heeft verdedigd in de zaak. Een belangrijk onderdeel van het verweer, was volgens hem dat er binnen het CARICOM-recht, geen vastgelegde minimale mensenrechtenstandaard zou bestaan. Toch heeft het Hof uiteindelijk anders geoordeeld.

Volgens de advocaat is het internationale recht de afgelopen jaren sterk geëvolueerd, waarbij het recht op toegang tot een advocaat, steeds meer wordt gezien als een onmisbare bescherming binnen een democratische rechtsstaat. De Surinaamse wetgeving zou daarin zijn achtergebleven, doordat deze nog sterk gericht is op waarheidsvinding en minder op de bescherming van mensenrechten.

“Het is nu aan de staat om daarmee om te gaan, de wetgeving aan te passen en ervoor te zorgen, dat de instituten zich aan die normen houden,” aldus Lim A Po jr.

Over de lokale strafzaak tegen Ramsamooj zei de advocaat niet inhoudelijk betrokken te zijn. Voor zover hij weet, loopt die zaak nog. Ramsamooj kreeg eerder toestemming van de rechter om vanwege gezondheidsredenen naar het buitenland af te reizen voor medische behandeling. Volgens Lim A Po jr. is hij daarna niet teruggekeerd naar Suriname, en zou hij hebben verzocht, de rechtszaak digitaal voort te zetten via onder meer Teams.