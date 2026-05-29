Prijzen in Suriname liggen gemiddeld 10,9 procent hoger dan vorig jaar

De inflatie in Suriname is in april 2026 uitgekomen op 10,9 procent op jaarbasis. Dat blijkt uit de nieuwste Consumenten Prijs Index (CPI) van de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS). Op maandbasis stegen de prijzen in april met gemiddeld 0,8 procent ten opzichte van maart 2026. Volgens het ABS blijft vooral de stijging van voedselprijzen een belangrijke drijfveer achter de inflatie. Binnen de voedingssector werden in april forse prijsstijgingen geregistreerd bij onder meer vlees en vleesproducten (+11,8 procent), vis en garnalen (+15,4 procent) en groenten en fruit (+23,3 procent) op jaarbasis. Ook maaltijden buitenshuis en snacks werden duurder.

Opvallend is daarnaast de sterke stijging binnen de gezondheidszorg.

Medische en paramedische diensten namen in april met maar liefst 124,5 procent toe ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Volgens het ABS laat dit zien dat bepaalde onderdelen van de samenleving, veel harder worden geraakt dan het gemiddelde inflatiecijfer doet vermoeden.

Het ABS benadrukt in het rapport dat het algemene inflatiecijfer een gewogen gemiddelde is van 316 producten en diensten. Daardoor kan de prijsontwikkeling die consumenten dagelijks ervaren sterk verschillen van het officiële inflatiepercentage. In april varieerden individuele prijsbewegingen van een daling van 44 procent tot een stijging van 600 procent.

De CPI steeg van 940,0 in maart naar 947,4 in april 2026. Tegelijkertijd nam ook de brandstofindex verder toe, van 1022,0 naar 1071,7 punten. Hoewel de inflatie lager ligt dan de pieken van de afgelopen jaren, blijft de stijging van de kosten van levensonderhoud voelbaar voor huishoudens. De cijfers tonen aan dat vooral basisproducten en essentiële diensten nog steeds duurder worden, wat de druk op de koopkracht van burgers vergroot.

De Consumenten Prijs Index (CPI) is een maat voor de gemiddelde verandering in de prijs van een naar kwaliteit en kwantiteit vast pakket aan goederen en diensten, bestemd voor consumptieve doeleinden. Er zitten 316 items in het CPI-pakket van Suriname. De prijsopnames worden verricht in Paramaribo, Wanica, Nickerie, Coronie, Saramacca, Commewijne en Para. In de districten Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini worden er geen opnames gedaan. In Paramaribo en Wanica bedroeg de inflatie op jaarbasis 12,1 procent, iets hoger dan het landelijk gemiddelde.

(Bronnen: ABS, https://statistics-suriname.org/wp-content/uploads/2026/05/CPI-0426.pdf)