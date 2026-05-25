ILLEGAAL DUMPEN NEEMT TOE

Langs de Anton Dragtenweg richting Leonsberg, naast supermarkt KMC, is sinds deze week opnieuw sprake van illegale vuilstorting. Wat aanvankelijk begon als een hoop zand, stenen en resten van oude bomen, is inmiddels uitgegroeid tot een verzamelplek voor grofvuil en plastic zakken, gevuld met huisafval. De locatie dreigt daarmee langzaam te veranderen in een illegale vuilstortplaats.

Buurtbewoners vragen zich af, wanneer dit soort vervuilend en onverantwoord gedrag, eindelijk streng wordt aangepakt en wanneer illegaal vuil dumpen daadwerkelijk wordt afgestraft. De frustratie groeit, mede omdat soortgelijke situaties zich steeds vaker lijken voor te doen. Zo lag op de hoek van de Mahonylaan en Cornelis Jongbawstraat tot vanochtend eveneens wekenlang een grote hoop afval, die pas na lange tijd werd opgeruimd. De vraag die blijft hangen: waar blijft structureel toezicht en handhaving om deze vervuiling een halt toe te roepen?