Nieuwe SuriPop-nummers worden op 20 juni feestelijk gelanceerd

De nieuwe nummers van SuriPop 2026 worden dit jaar op 20 juni officieel gepresenteerd tijdens een feestelijke launch in Octopus Resort op Lelydorp

Bezoekers krijgen als eersten de kans om kennis te maken met de nieuwe SuriPop-liedjes. De avond staat in het teken van muziek, entertainment en gezellige vibes, met als hoogtepunt de ontmoeting met de twaalf finalisten van SuriPop 2026.

Bij de vorige editie, in 2024, vond de presentatie plaats in Het Bastion, Commewijne. Toen maakte organisator Stichting ter Bevordering van Kunst en Cultuur in Suriname bekend meer activiteiten naar de districten te willen brengen om SuriPop breder onder de aandacht te brengen en dichter bij het publiek te brengen.

De grote SuriPop 2026-show staat gepland voor 1 augustus in de Anthony Nesty Sporthal. De vorige editie, SuriPop 2024, werd gewonnen door Vestiane Dixon met het lied Mi lobi bon. Het nummer werd vertolkt door Zipporra Windzak en Rumarlo Lont. Ook de bijbehorende videoclip werd bekroond met de eerste prijs. Daarnaast groeide ‘Yu nanga mi’ van componist Clint Fazal Alikhan, uitgevoerd door Kavish Kalka, uit tot de meest bekeken videoclip op YouTube binnen twee maanden na release.