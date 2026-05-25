UPDATE: Telesur Got Talent Show 2026

Na enkele jaren afwezigheid, maakt de show ‘Telesur Got Talent’ opnieuw haar opwachting. De competitie wordt gehouden van 18 augustus tot en met 18 september in de Anthony Nesty Sporthal en vindt plaats tijdens de grote schoolvakantie. In totaal staan tien liveshows op het programma.

Aan ‘Telesur Got Talent’, doen middelbare scholen mee. De hoofdprijs is USD 10.000. De presentatie is in handen van de bekende televisiepresentatrice Priscilla Graanoogst. De shows worden live uitgezonden op ATV en via het streamingplatform Telesur Plus. Bezoekers kunnen de shows ook live bijwonen; toegangskaarten zullen SRD 10 en SRD 20 kosten. De uitvoerende productie ligt in handen van Nydia Breeveld.

Volgens Breeveld gaat de geschiedenis van het project al jaren terug. In opdracht van Telesur werd het concept in 2017 opnieuw uitgewerkt. Zij was eerder ook als uitvoerend producent betrokken bij eerdere edities tussen 2008 en 2012 en later opnieuw in 2019. Voor deze editie wordt gewerkt met een driekoppige jury.

‘Telesur Got Talent 2026’ wordt niet alleen gepresenteerd als entertainment, maar ook als een gestructureerd jeugdontwikkelings-project. De terugkeer van de televisieshow wordt gekoppeld aan steun vanuit het ministerie onder leiding van Lalinie Gopal. Het streven is om van ‘Telesur Got Talent’, opnieuw een jaarlijks terugkerend evenement te maken.