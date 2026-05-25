Het voorjaar van 2026 brengt ondanks alle uitdagingen en chaos, hier en daar wat lichtpuntjes. Initiatieven, momenten of stappen in de juiste richting. En elk van ze heeft een gemene deler. Namelijk overheidsbetrokkenheid zonder keiharde politiek op de voorgrond. De meerdaagse Agrarische Beurs van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, liet met voorbeelden van bestaande namen, maar ook heel innovatieve nieuwkomers, zien hoeveel er mogelijk is in deze arbeidsintensieve sectoren van productie.

Zowel de importvervanging als de export kunnen een impuls krijgen als de netwerkgelegenheid leidt tot ontsluiting van markten, het vinden van handelspartners en het aantrekken van financieringen op de beursvloer of in het verlengde daarvan. Met een vergelijkbare waardering kan het onderwijscongres genoemd worden. Vanwege de veelzijdigheid aan niveaus en genodigden, maar vooral ook vanwege het feit dat zowel de president als de minister, de ruimte boden aan technocraten om de tijd te benutten die politici normaal graag voor hun eigen stemgeluid reserveren. De executie van het SURGE-project heeft ook optimisme en enthousiasme aangewakkerd, vooral vanwege de diversiteit aan ondernemers en producten die op weg geholpen zijn. Zowel het projectmanagement en de donoren achter het project als de overheidscounterparts hebben zich constant en bewust ingespannen om de ondernemers en de doelstellingen centraal te houden en het werk voor zich te laten spreken. Zo zijn er redenen tot hoop die een brede groep Surinamers vooruit kunnen helpen bij een combinatie van stakeholders, een overheid die een bescheiden en faciliterende rol aanneemt, en de kracht van eenheid. Het vasthouden daarvan begint bij het ruimte geven aan samenwerking, een bereidheid tot luisteren en het bieden van de ondersteuning waar de personen in het veld om vragen. Alle drie evenementen zijn ook een signaal in de tegenovergestelde richting van de pakkettencultuur en subsidieafhankelijkheid. Deze lichtpuntjes laten zien dat sommigen van ons, het belang inzien van een hengel boven een portie vis.