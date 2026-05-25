SCHEUREN, KNIPPEN EN PLAKKEN GARANDEREN GEEN VEILIGHEID

Veiligheid behoort een van tot de belangrijkste verantwoordelijkheden van een staat. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat politie, andere korpsen en het leger in staat zijn, hen te beschermen wanneer dat nodig is. Maar hoe veilig is een samenleving, wanneer juist de instituten die veiligheid moeten waarborgen, zelf kampen met structurele problemen? De situatie binnen verschillende veiligheidsdiensten in Suriname, roept steeds meer vragen op. Tekorten aan voertuigen, onvoldoende middelen, slechte werkomstandigheden, geen equipment en groeiende ontevredenheid onder personeel vormen al geruime tijd zaken die spelen. Korps-leden en militairen dragen dagelijks grote verantwoordelijkheden, terwijl zij vaak moeten functioneren onder omstandigheden, die verre van ideaal zijn. Dat leidt onvermijdelijk tot een fundamentele vraag, hoe serieus nemen wij onze nationale veiligheid nog?

Wanneer dienstvoertuigen niet inzetbaar zijn of essentiële middelen ontbreken, zoals dat recentelijk was bij de brandweer, wordt de slagkracht van veiligheidsdiensten direct beperkt. Criminaliteit houdt immers geen rekening met bureaucratie, logistieke tekorten of budgetproblemen. Burgers verwachten snelle en adequate hulp in noodsituaties zoals brand, maar die verwachting wordt moeilijk waar te maken, wanneer de diensten zelf voortdurend moeten improviseren om operationeel en functioneel te blijven. Daarnaast gaat veiligheid niet uitsluitend om materieel.

Ook de mensen achter het uniform verdienen aandacht. Motivatie, voeding, huisvesting en waardering, spelen een cruciale rol in het functioneren van veiligheidsdiensten. Personeel dat zich structureel ondergewaardeerd voelt, of jarenlang onder hoge druk werkt, zonder voldoende ondersteuning, verliest uiteindelijk motivatie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer mensen ervoor kiezen, de veiligheidssector te verlaten op zoek naar betere kansen en stabielere omstandigheden. Binnen het leger klinken eveneens regelmatig signalen over tekortschietende voorzieningen en gebrekkige ondersteuning van personeel. Van militairen wordt discipline, loyaliteit en volledige inzet verwacht, maar daar moet ook een overheid tegenover staan, die investeert in hun welzijn en professionele ontwikkeling. Een staat die veiligheid serieus neemt, kan het zich niet veroorloven, degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn te verwaarlozen. Veiligheid ontstaat niet door mooie beleidsstukken, mooie foto´s hier en daar, tijdelijke oplossingen of het voortdurend “scheuren, knippen en plakken” binnen systemen die al jaren onder druk staan. Duurzame veiligheid vraagt om sterke instituten, degelijk materiaal, goed opgeleid personeel en structurele investeringen. Korpsen en leger, mogen daarom niet worden gezien als kostenposten, maar als essentiële pijlers van stabiliteit en nationale ontwikkeling. Een samenleving die haar veiligheidsdiensten verzwakt, ondermijnt uiteindelijk haar eigen veiligheid. De problemen zijn inmiddels te zichtbaar en te ernstig om langer over te zwijgen.