EEN JAAR NA DE VERKIEZINGEN VAN 2025

Een jaar na de verkiezingen met de slechtste opkomst ooit, ziet het politieke landschap er heel anders uit dan velen op 24 mei 2025 gedacht hadden. De regering Santokhi-Brunswijk bracht de inflatie in het laatste jaar tot onder 15 procent terug. Banken die wankelden, stonden weer overeind met ademruimte. En de ogen van de wereld en van handelspartners zoals de Verenigde Staten, Nederland en India waren op ons land gericht. Het algemeen kiesrecht had de ABOP moeten afslanken en de NPS robuust moeten laten groeien. En met het wegvallen van het politieke gezicht van de militairen, leek een nieuw hoofdstuk aan te breken in de politieke as van de verbroederingspolitiek, met de VHP als senior en de NPS als junior. Al tijdens de telling leek het onverwachte Santokhi te overrompelen. Persoonlijk haalde hij de meeste stemmen, maar in alle verdeeldheid kon de NDP toch niet achtergelaten worden. Het kostte maar enkele momenten voor de rest van politiek Suriname om elkaar te vinden. En hoeveel Santokhi zich er ook aan stoorde, de coalitie die het roer overnam, was binnen heel korte tijd bijeen. Het jaar dat volgde was op veel fronten voorspelbaar en kan juist daarom niet geprezen worden.

BENOEMINGENBELEID

Het benoemingsbeleid kent één beginsel: klakkeloos en kritiekloos partijdig goedkeuren, ondersteunen en overnemen wat aan verdeelde koek op tafel komt. Somohardjo maakte al vroeg de buit bekend. En dat is alles wat het was. Van ministeries tot districtscommissariaten, van directoraten tot aan RvC’s. Alles gaat conform verdeelsleutels en partijvoordrachten. Kennis, ervaring of integriteit spelen geen enkele rol in een stelsel dat ons een predikant bij Volksgezondheid brengt, een van mensensmokkel beruchte als adviseur bij Justitie, een mislukte melkboer die zorggelden tapt bij het ziekenfonds en een veroordeelde granatenjongleur bij de geestelijke gezondheid. Ambassadeurs worden voorgedragen die hun gastland in alle talen verrot gescholden en van inmenging beschuldigd hebben. En ook de NPS heeft grif meegedaan aan het aan de laars lappen van wettelijke termijnen en waarborgen voor onafhankelijkheid, als het betekent dat toezichtorganen groen gekleurd kunnen worden. Het is gegaan van ‘friends and family’ naar ‘partij e bepale wie’.

RECORD AANTAL LENINGEN

De nieuwe regering heeft een berg schulden aangetroffen. Maar zij heeft het IMF het gat van de deur laten zien en is een record aan nieuwe leningen aangegaan. De groei van de staatsschuld onder deze regering is groter dan het ooit ge-weest is. En zij heeft de grootste obligatie ooit afgesloten binnen het eerste halfjaar. Er vinden weer valuta-interventies plaats die de koers kunstmatig op een niveau houden dat onze export en onze productie niet dekt. En de overheidsfinanciën zijn alweer dusdanig, dat als de bonden niet met acties dreigen, niet iedereen op tijd wordt uitbetaald.

ONVEILIG

Wanneer het veiligheidsbeleid populistisch wordt, wordt het land onveiliger. Bijna een jaar en vele doden verder is er nog geen letter aan regelgeving over e-bikes afgekondigd. Na de zachte heelmeesters van een onsuccesvolle ontruimingsoperatie van illegale goudzoekers in het Nieuw Koffiekampgebied, volgende ditzelfde jaar al doden. En het familiedrama met dodelijke afloop in Commewijne, dat buren en minderjarigen het leven kostte, heeft een tijdbom op het gebied van mentale ge-zondheid blootgelegd.

COMMISSIECULTUUR

Met veel ophef zijn meer dan honderd commissies van San-tokhi ontbonden, maar de regering Simons heeft het tempo van minstens één commissie of werkgroep per maand aangehouden. De tunnels die gegraven worden onder ministeriële verantwoordelijkheid, onder de regeringsvergadering en onder het toezicht van De Nationale Assemblee, raken dus nog steeds verder vertakt, en effectief verantwoordelijk besturen met de trias politica in het vaandel blijft een droom aan de horizon.

ABOP AANGEBLEVEN

De ABOP is onderdeel gebleven van de regering en de haarden van corruptie en wanbestuur van deze partij tijdens de vorige regering zijn nog steeds geen onderwerp geweest van een grondige doorlichting.

Om die reden klinken de verwijten aan het adres van de VHP hol en hypocriet. Want tegen de grootste schuldigen van ‘friends and family’, onderhandse gunningen, nieuwe bedrijfjes met mega-opdrachten en het verhullen van waar staatsbezit eindigt en privévermogen begint, is politiek gezien nog niets gezegd.

NEKS NE PSA

Het overheersende gevoel na aanname van maar drie inhoudelijke wetsproducten en het uitblijven van een begroting voor 2026 is dat ‘neks ne psa’. De dienstreizen gaan door. De poppetjes worden hier en daar verwisseld. Maar van enige verandering, laat staan verbetering, is er geen sprake. De Guyana-relatie, voor wat betreft Tigri, de achterkamertjes gesprekken over visvergunningen, de tarieven of vrijstellingen voor wat betreft riviervervoer, de backtrack-route, piraterij en illegale activiteiten voor onze kust worden met de mantel der angsthazerij bedekt. Het Spaar- en Stabiliteitsfonds krijgt maar geen handen en voeten, wat overigens net zo goed geldt voor diverse waarborgfondsen, productiefondsen en wettelijke garantiefondsen, waaronder het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof. De president en haar regering zijn producten van het systeem, door het systeem en voor het systeem. Zij houden het systeem in stand en genieten met evenveel vreugde van hun momentje aan de top, zoals Bouterse en Santokhi dat gedaan hebben.