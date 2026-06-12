IMF ziet risico’s ondanks verwachte olieboom vanaf 2028

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwt, dat de inflatie in Suriname opnieuw is opgelopen tot dubbele cijfers en dat het tempo van economische hervormingen is vertraagd. Dat blijkt uit de Post-Financing Assessment (PFA), die onlangs door het bestuur van het IMF werd afgerond. Volgens het IMF blijft de economische groei buiten de olie- en mijnbouwsector robuust. De niet-grondstoffeneconomie groeide naar schatting met 4,4 procent in 2025. Tegelijkertijd wijst het fonds erop dat een ruim monetair en fiscaal beleid in de eerste helft van 2025 heeft bijgedragen aan een stijging van de jaarlijkse inflatie tot ongeveer 11 procent.

Hoewel de maandelijkse inflatie in maart 2026 terugviel naar 0,4 procent, verwacht het IMF dat de inflatie pas in 2027, weer onder de 10 procent zal komen. Stijgende internationale energieprijzen en de nawerking van het pre-electorale uitgavenbeleid, spelen daarbij volgens het fonds een belangrijke rol.

Het IMF is kritisch over het monetair beleid van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Volgens het fonds is het beleid momenteel te ruim en moet meer liquiditeit uit de economie worden gehaald, om verdere prijsstijgingen tegen te gaan. Ook wordt aangedrongen op de invoering van een nieuw monetair beleidskader dat steunt op kortetermijnrentes als belangrijkste instrument.

Positief is volgens het IMF dat de begrotingspositie in de tweede helft van 2025 is verbeterd, dankzij hogere goudinkomsten en terughoudendheid bij de overheidsuitgaven. Hierdoor konden financiële buffers worden hersteld.

Het fonds adviseert echter verdere begrotingsdiscipline om inflatie te verlagen, het vertrouwen te versterken en extra reserves op te bouwen.

De verwachte olieproductie vanaf 2028, zal volgens het IMF een belangrijke impuls geven aan de Surinaamse economie en de staatsinkomsten aanzienlijk verhogen. Tegelijkertijd waarschuwt het fonds dat de overheid voorzichtig moet omgaan met toekomstige olie-inkomsten. Een groot deel van de extra middelen zou moeten worden gebruikt voor schuldafbouw en het opbouwen van reserves, in plaats van voor slecht gerichte subsidies of onvoldoende voorbereide projecten.

Het IMF merkt verder op dat de hervormingsagenda aan kracht heeft verloren. De invoering van het nieuwe begrotingsraamwerk is uitgesteld en belangrijke maatregelen, waaronder de operationalisering van het spaar- en stabilisatiefonds, de uitvoering van de aanbestedingswet en de modernisering van anti-corruptiewetgeving, laten volgens het fonds op zich wachten.

Ondanks de aandachtspunten beoordeelt het IMF de capaciteit van Suriname om aan zijn financiële verplichtingen tegenover het fonds te voldoen als voldoende. Die inschatting is mede gebaseerd op de verwachte olie-inkomsten vanaf 2028 en de bereidheid van de autoriteiten om het hervormingsproces voort te zetten.