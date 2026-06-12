AZP: ‘Geen sprake van code zwart, uitgelekt document was interne voorbereiding’

Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft geen code zwart ingesteld voor de Spoed Eisende Hulp (SEH). Dat stelt Fauzia Poese, hoofd van de SEH, tegenover de Communicatie Dienst Suriname (CDS), naar aanleiding van berichten in de media, waarin werd gemeld, dat de SEH, code zwart had afgekondigd. Volgens Poese is de berichtgeving ontstaan nadat een intern document, waarin mogelijke crisisscenario’s worden besproken, buiten de organisatie terechtkwam. Het document was volgens Poese, bedoeld als voorbereiding op een situatie waarin de zorgcapaciteit maximaal wordt belast, maar is geen officieel besluit of beleidsmaatregel.

“Er is geen code zwart afgekondigd voor de gemeenschap. Dat is absoluut niet het geval”, aldus Poese. ‘’De term code zwart wordt in Suriname vooral gebruikt bij uitzonderlijke crisis- of rampensituaties. Het betekent dat we niemand meer zouden kunnen opvangen, dat er geen capaciteit meer is. Daarvan is nu geen sprake.”

Hoewel de SEH volgens haar normaal blijft functioneren, erkent Poese dat de druk op de gezondheidszorg groot is. Door personeelstekorten en een toenemende zorgvraag, moeten ziekenhuizen volgens haar, rekening houden met mogelijke toekomstige problemen.

Het gelekte document beschrijft volgens de SEH-leiding, vooral hoe zorgverleners zouden moeten handelen, wanneer de afdeling ooit tegen de grenzen van haar capaciteit aanloopt. Er moet dan onder andere worden bekeken, hoe patiëntenstromen kunnen worden opgevangen en hoe noodzakelijke zorg kan doorgaan.

Poese begrijpt de ontstane commotie. “Het was ongelukkig dat deze informatie in de openbaarheid kwam, waardoor onrust is ontstaan.” Zij benadrukt dat patiënten die dringend medische hulp nodig hebben, gewoon terechtkunnen bij de SEH.

Hoewel er volgens het AZP, geen sprake is van code zwart, verklaarden verschillende artsen tegenover Starnieuws, dat de druk op de SEH en andere afdelingen merkbaar is. Zij wijzen op tekorten aan personeel, beperkte opvangmogelijkheden en een hoge instroom van patiënten. Ook binnen het AZP wordt erkend dat de omstandigheden uitdagend zijn. De ziekenhuisleiding werkt volgens de interne communicatie aan maatregelen om de druk op de SEH te verminderen, waaronder het verbeteren van de doorstroming van patiënten en het uitbreiden van de beschikbare capaciteit.