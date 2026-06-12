Khudabux: ‘De overheid heeft nooit gereageerd’

Aannemingsbedrijf Baitali N.V. voert gesprekken met het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) om tot een uitvoerbare oplossing te geraken voor het asfalteringsproject aan de Van ’t Hogerhuysstraat, dat al geruime tijd is stilgelegd. De directeur van Baitali, Farzi Khudabux, zei gisteren in een interview met ABC Nieuws, dat het een tweede inschrijving van Baitali betreft, die in december 2024 werd gehouden, voor het asfaltteringsproject van de Van ’t Hogerhuysstraat. Hij zei dat Baitali N.V. samen met zijn collega-aannemers, heeft meegedaan aan een openbare aanbesteding. Daarna hebben de aannemers een evaluatieperiode gehad in maart met het ministerie van Openbare Werken. Vervolgens bleek al gauw uit de evaluatie, dat het aannemingsbedrijf Baitali N.V. niet zou voldoen aan de vereisten van de openbare inschrijving, waarna het bedrijf schriftelijk om opheldering vroeg. Khudabaks gaf in het vraaggesprek aan, dat Baitali toen protest zou hebben aangetekend, echter kreeg Baitali geen afdoend antwoord van het ministerie van Openbare Werken op zijn protest.

Baitali zou vervolgens op 27 maart een brief hebben gericht aan het ministerie van Openbare Werken en naar de IDB. In de brief heeft Baitali aangegeven, niet tevreden te zijn met de behandeling van het bezwaar. Volgens Khudabux liet het bedrijf weten, dat het naar de rechter zou stappen indien correcties zouden uitblijven. Baitali zou hiermee de overheid en de IDB de ruimte hebben geboden om het aangetekende bezwaar goed te behandelen en om een eventuele gang naar de rechter te vermijden. “De overheid heeft nooit gereageerd”, aldus Khudabux. De IDB heeft volgens hem, de volgende dag meteen gereageerd op 28 maart en heeft Baitali aangegeven, dat er een meeting komt met het bedrijf. Hij verklaarde dat hij achteraf te horen kreeg, dat de IDB, op de dag dat zij een brief verzond, er een meeting zou volgen en de financiële instelling richtte ook een schrijven aan Openbare Werken, waar zij stelde dat er niets aan de hand was met de gunning. Khudabux zei dat Baitali N.V. toen besloten had, een rechtszaak aanhangig te maken tegen Openbare Werken en uiteindelijk heeft Baitali de rechtszaak ook gewonnen bij de vonnis van de rechter op 10 juli 2025.

“De rechter heeft geconcludeerd dat de zes gronden, op basis waarvan de evaluatiecommissie ons had gediskwalificeerd, niet valide zijn. De staat werd toen veroordeeld tot het intrekken van haar gunningsbrief, en het opnieuw evalueren van de aanbieding van Baitali, met inachtneming van het vonnis”, aldus Khudabux. Hij vertelde dat de rechter in het vonnis voorschreef, dat er een herbeoordeling moet komen van de aanbieding van Baitali met in achtname van het vonnis. Khudabux verklaarde dat Baitali erg verbaasd werd toen de IDB op 1 augustus een brief naar de overheid verzond. Volgens hem maakte IDB toen in klinkkare taal duidelijk aan de overheid, dat indien zij het vonnis uitvoert zoals het op schrift gesteld, de gunning intrekt én opnieuw beoordeelt, zal de aangeschreven financiering ook worden ingetrokken. “Ik stond er een beetje perplex van dat een buitenlandse organisatie op die manier de staat kan weerhouden, het vonnis van de rechter niet uit te voeren”, aldus Khudabux.

Verder zei Kudabux, dat de overheid Baitali moet betalen voor het niet naleven van het vonnis. Hij zei dat indien dit niet gebeurt, is er een boete aan gekoppeld van SRD 5000,- per dag. Khudabux zei dat ook hij ook gebruik maakt van de Van ’t Hogerhuysstraat en betreurt ook de huidige situatie van de weg.