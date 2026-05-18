RELATIE INDIA INTACT

Het bezoek van de hoogste diplomaat van India, minister Jaishankar, maakt duidelijk dat de relatie met India intact is. Tijdens en na de verkiezingen heeft een deel van de achterban van de huidige oppositie een doemscenario willen schetsen langs etnische lijnen. Alsof de sprongen vooruit in ontwikkeling en de relatie met onder meer India het effect waren van onvervangbare persoonlijke en partijrelaties, en op het spel stonden als herverkiezing uitbleef. Echter is gebleken dat zowel Nederland als India niet van plan is Suriname de rug toe te keren. Na het koninklijke echtpaar te hebben ontvangen, is president Simons nu gastvrouw voor de minister van Buitenlandse Zaken van de grootste democratie ter wereld.

De realiteit is dat het, met vooraanstaande politici en landsdienaren uit de Indiase diaspora – waaronder de voorzitter van De Nationale Assemblee, de minister van Justitie en Politie, de president van het Hof van Justitie en de procureur-generaal – voor iedere bezoeker op het eerste gezicht duidelijk is dat een partijpolitieke wissel niet kan uitwissen wat de relatie tussen de twee landen betekent. Volledige restauratie van het standbeeld van Mahatma Gandhi en bestraffing van de verantwoordelijken voor de schade zou een goed symbool zijn geweest van waardering voor dit gedeelte van onze gezamenlijke geschiedenis. Net als verantwoording van de levensmiddelenschenking die de bevriende natie ons twee jaar terug deed en waarover ernstige ruis ontstaan is.

Op het gebied van volksgezondheid, innovatie en onderwijs is er enorme terreinwinst te boeken in de onderlinge relatie, terwijl qua decentraal bestuur, dekolonisatie en een economiegestuurde relatie met de diasporagemeenschap, er veel geleerd kan worden van wat de Indiase bevolking allemaal meegemaakt heeft. Net als Nederland is ook India op de eerste plaats geïnteresseerd in de toekomst en met name in onze toekomst. Specifieker de ontwikkelingen op het gebied van mijnbouw en offshore-energie. In ruil hiervoor is een afzetmarkt van meer dan een miljard consumenten voor ieder Surinaams product interessant. Wij doen er goed aan om, niet alleen op het niveau van diplomatieke relaties maar ook in het handelsverkeer, alle kansen die het bezoek en de voortdurende relatie ons bieden met beide handen aan te grijpen.