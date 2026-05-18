Robinhood neemt nipte voorsprong op Inter Moengotapoe

Robinhood heeft gisteren de eerste ronde van de Suriname Major League play-offs met 1-0 gewonnen van Inter Moengotapoe. De wedstrijd werd gespeeld in het Franklin Essed Stadion.

Het doelpunt werd al vroeg in de 24e minuut gemaakt door speler Prijor. Na de rust kregen beide teams meerdere kansen. Toch wisten de aanvallers het net niet meer te vinden. De defensies hielden stand, waardoor de 1-0 op het scorebord bleef staan. Met deze overwinning staat Robinhood voorzichtig met één been in de finale. De beslissing valt aanstaande woensdag tijdens de returnwedstrijd. Als Inter Moengotapoe niet terugkomt en de achterstand goed maakt, is Robinhood door naar de eindstrijd.