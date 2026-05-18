Tweede Tigri Savanna Run werd gehouden te Powakka

De tweede Tigri Savanna Run, werd gisteren te Powakka in het district Para gehouden. Deze run maakte deel uit van de Tigri Savanna Run series 2026, waarvan de aftrap (RUN #1), plaatsvond op 22 maart te Zanderij 1. De activiteit stond in het teken van beweging, gezondheid en ontspanning in de natuur. De deelnemers konden kiezen uit twee onderdelen: een 5 kilometer wandel- en trimloop en een 10 kilometer snelloop. De 10 kilometer ging van start om 07.00 uur, terwijl de deelnemers van de 5 kilometer om 08.00 uur vertrokken. De Tigri Savanna Run trekt zowel ervaren sporters als recreatieve wandelaars aan. Met het evenement wil de organisatie mensen stimuleren actief bezig te zijn en tegelijkertijd verschillende recreatiegebieden in Suriname, onder de aandacht brengen. Bij de 5 kilometer wandel- en trimloop namen ook groepen deel, wat zorgde voor een gezellige sfeer langs het parcours. De 10 kilometer snelloop stond vooral in het teken van competitie, snelheid en uithoudingsvermogen.

Tigri Endurance Sports Club richt zich op verschillende vormen van endurance sport, waaronder hardlopen, fietsen en zwemmen. De club organiseert trainingen voor zowel beginners als gevorderden en neemt daarnaast deel aan diverse endurance-evenementen.

Ook organiseert de vereniging eigen sportactiviteiten, waaronder de Savanna Runs en een aangekondigde marathon. Volgens de organisatie vraagt het opzetten van een dergelijk evenement, veel voorbereiding. Daarbij wordt rekening gehouden met beschikbare locaties, sponsoring, vrijwilligers, vergunningen en veiligheid. De natuurlijke omgeving van Powakka vormde dit keer volgens deelnemers opnieuw een bijzondere locatie voor het sportevenement. Vervolgens mochten kinderen jonger dan twaalf jaar deelnemen onder begeleiding van een volwassene. Organisatoren kijken tevreden terug op de editie en blijven zich inzetten om sport en beweging toegankelijk te maken voor deelnemers van alle niveaus.