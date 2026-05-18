Broki zet grote stap richting finale met 3-0 zege op Leo Victor

Broki heeft zondag 17 mei 2026 een overtuigende 3-0 overwinning geboekt op Leo Victor in het Franklin Essed Stadion. Met dit resultaat neemt de ploeg een stevige uitgangspositie in de halve finales van de Suriname Major League.

In de 35e minuut opende speler Stein de score. De wedstrijd ging de rust in met een 1-0 voorsprong voor Broki. Kort na rust verdubbelde Broki de score. In de 47e minuut benutte Da Costa een vrije trap met een geplaatst schot, waardoor het 2-0 werd. De eindstand werd in de 63e minuut bepaald door Belfor, die de 3-0 op het scorebord zette.

Leo Victor probeerde in de tweede helft terug te komen, maar slaagde er niet in om tot scoren te komen.

Door de overwinning is Broki vrijwel zeker van een plek in de finale. De definitieve beslissing valt op 21 mei 2026 tijdens de returnwedstrijd.