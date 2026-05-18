Kassav na 12 jaar weer in Suriname

De legendarische zoukformatie Kassav geeft na twaalf jaar weer een concert in Suriname. Het optreden vindt plaats op 27 juni in AT Live Entertainment Center. In het voorprogramma treden de lokale groepen Kasimex House Band en Xessionz op. Een kaartje in de voorverkoop kost 1000 SRD. Daarna moet voor een ticket 1500 SRD worden neergeteld.

Het concert in Suriname maakt deel uit van de Pa Lagé Tour 2026 van de groep. Voor het optreden in Suriname verzorgt Kassav op 26 juni eerst een concert in Frans-Guyana. Verder staan onder meer optredens gepland in Angola, op het Kwaku Summer Festival, de Antilliaanse Feesten en het Curaçao North Sea Jazz Festival. Kassav trad eerder vier keer op in Suriname: in 2001, 2007, 2009 en 2014. Kassav’ treedt dit jaar voor de dertiende keer op tijdens Antilliaanse Feesten. De laatste keer was in 2023.

Wie heeft er niet minstens één herinnering aan Kassav uit zijn of haar jeugd? Of het nu tijdens een concert was, op de radio of op televisie: het beeld van de groep blijft levendig in het geheugen van vele muziekliefhebbers. De groep werd in 1979 opgericht door Jacob Desvarieux, Georges Décimus en Pierre-Édouard Décimus.

Kassav zette Guadeloupe en Martinique internationaal op de muzikale wereldkaart en maakte zouk wereldwijd populair. Hun albums werden meermaals bekroond met gouden en platina platen. Na het overlijden van mede-oprichter en bandleider Jacob Desvarieux aan Covid-19 in 2021 had de groep tijd nodig om te reflecteren en opnieuw op te laden. De combinatie van Jacob Desvarieux en Georges Décimus met onder anderen Jocelyne Béroard, Jean-Philippe Marthély, Patrick Saint-Éloi en Jean-Claude Naimro zorgde voor uitverkochte concerten in 82 landen. De legendarische zoukformatie Kassav naar Suriname gehaald door Your Music Agency van Nederland