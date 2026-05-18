Jandino Asporaat 20 jaar op het podium

De stand-up comedian Jandino Asporaat viert dit jaar zijn 20-jarig jubileum op het podium. Dat laat hij niet ongemerkt voorbijgaan, want hij komt met ‘De Grote Jubileumshow Jandino 20 Jaar!’.

“Kan je het geloven? Ik sta gewoon al 20 jaar op het podium. Sommigen van jullie waren erbij vanaf het eerste optreden, anderen zijn net geboren en zitten met klapperende oren in mijn theaterzaal naar mijn show te kijken”, schrijft de comedian op Facebook.

Volgens Jandino heeft hij nooit echt stilgestaan bij alles wat hij samen met zijn publiek heeft meegemaakt. “Ik gaf mezelf nooit echt de ruimte om ook te genieten. Het was altijd doorgaan, doorgaan, doorgaan.”

Tijdens de jubileumshow wil hij daar verandering in brengen. “Verwacht stand-up comedy, typetjes, muziek, dans, keihard lachen, kortom complete chaos. Maar ook mooie momenten en verhalen over dingen die mij écht hebben geraakt, want dat hoort ook bij 20 jaar leven en maken.”

Jandino Asporaat vergaarde grote bekendheid met het humoristische praatprogramma De Dino Show, met daarin de populaire sketches over het fictieve fastfoodrestaurant FC Kip. Hij brak in 2006 door met zijn eerste cabaretprogramma Antilliaanse Pot, waarmee de basis werd gelegd voor een succesvolle theatercarrière.