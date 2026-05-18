Cessna zonder toestemming geland op EAG-Airport

FOTO: De Cessna op de landingsbaan van de EAG-airport na een ongeautoriseerde landing in Suriname, nadat het toestel eerder enige tijd boven de kust van ons land bleef cirkelen.

Een Cessna met drie Mexicaanse inzittenden is gisteren zonder toestemming geland op de EAG-airport in Suriname. Dat bevestigen meerdere bronnen aan de redactie van Dagblad De West. Het toestel zou vanuit Trinidad zijn vertrokken en eerder hebben geprobeerd toestemming te krijgen om te landen op zowel de Johan Adolf Pengel International Airport als op EAG. Die toestemming zou volgens de beschikbare informatie, niet zijn verleend.

Naar verluidt, bleef het vliegtuig vervolgens enige tijd boven en voor de kust van Suriname cirkelen, tot de brandstofvoorraad kritiek laag werd. Uit noodzaak werd daarop besloten alsnog te landen op de EAG-airport zonder voorafgaande autorisatie. Bij aankomst werd de toegang tot Surinaams grondgebied door de autoriteiten geweigerd, waarna de drie Mexicaanse inzittenden niet zijn toegelaten tot het land.

EAG heeft in samenspraak met de bevoegde autoriteiten, de afhandeling van het incident begeleid, wat volgens betrokkenen, heeft bijgedragen aan een snelle en ordelijke reactie. Over de verdere afhandeling wordt vernomen dat de inzittenden zijn heengezonden, nadat het toestel was bijgetankt.

EAG Airport bevestigt aan de redactie, dat sprake was van een noodlanding wegens een kritieke brandstofsituatie. Volgens de luchthaven was er vooraf al contact met de autoriteiten, nadat het toestel geen landingspermit had gekregen. De autoriteiten waren bij aankomst aanwezig en hebben de verdere afhandeling gecoördineerd. Na het bijtanken is het vliegtuig vertrokken naar de luchthaven van herkomst. De directie laat weten, dat EAG Airport de professionele samenwerking met alle betrokken instanties waardeert.