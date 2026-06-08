Lino dropt track ‘A Wan’ en zet koers naar internationaal succes

De Surinaamse muziekscene krijgt een nieuw talent erbij. Lino, artiestennaam van Dalino Krind, is vastberaden om zijn eigen stempel te drukken, niet alleen lokaal, maar wereldwijd. Met zijn nieuwste release ‘A Wan’, laat hij horen, waar hij voor staat.

Lino groeide op in Tourtonne 5, waar hij als tiener begon met rappen op straat, samen met jongens uit de buurt. Wat begon als een hobby, groeide al snel uit tot een serieuze passie. “Rond mijn 14e of 15e wist ik, muziek wordt op een dag mijn vaste baan”, vertelt hij. Zijn artiestennaam is afgeleid van zijn echte naam, Dalino, een keuze die zijn authenticiteit onderstreept. Zijn jeugd omschrijft hij als die van een ‘normale jongen’: school, voetbal en af en toe wat kattenkwaad. Toch speelde muziek al vroeg een belangrijke rol in zijn leven. Het werd zijn uitlaatklep om emoties als blijdschap, boosheid en verdriet te verwerken. Op 13-jarige leeftijd ontdekte hij zijn passie voor muziek en niet veel later begon zijn carrière met de formatie Young Family, samen met zijn neefjes.

Lino’s inspiratiebronnen zijn divers en iconisch, van 2Pac en Lil Wayne tot Michael Jackson en Bob Marley. Toch is hij vooral gedreven door zichzelf en zijn eigen visie. Die visie komt sterk naar voren in zijn zelfontwikkelde muziekstijl: Sekosu, een vernieuwende mix van dancehall, souk en kaseko. “Ik zag wat Afrobeats wereldwijd deed en dacht, als zij het kunnen, kunnen wij het ook”, legt hij uit. Met ‘A Wan’, wat ‘degene’ betekent, de ene speciale persoon, brengt Lino een track die zowel dansbaar als emotioneel geladen is. Het nummer draait om liefde en sensualiteit, en de idee dat er altijd één persoon is die speciaal blijft. Het creatieproces verliep niet zonder uitdagingen, een writers block zorgde ervoor dat het nummer niet in één keer tot stand kwam. Toch markeert deze track een belangrijk moment: het is één van de eerste releases waarin de Sekosu-sound echt vorm krijgt.

Voor de productie werkte Lino samen met een team van professionals: producer Nano, engineer Mamboi, mastering door Heidanus en vocal begeleiding van Liesbet Perroti. “Allemaal mensen die kwaliteit le-veren. Daarom heb ik er 100 procent geloof in”, zegt hij overtuigd. Zijn ambities liegen er niet om. Lino wil internationaal doorbreken en droomt ervan, grootheden te overtreffen in de Caribbean charts. Maar zijn missie gaat verder dan persoonlijke roem: hij wil Suriname wereldwijd op de muzikale kaart zetten. “Binnen vijf tot tien jaar moeten wij Surinamers, claimen wat van ons is”, stelt hij vastberaden.

De weg naar succes kent ook uitdagingen. Het vinden van een goed team blijkt één van de grootste obstakels. “Veel mensen willen direct geld zien, terwijl sommige dingen tijd nodig hebben. Tijd test het geloof van mensen”, zegt hij. Toch blijft hij gefocust en gemotiveerd, mede door zijn supporters, die hij als onmisbaar beschouwt. Voor Lino draait muziek om gevoel. Hij wil dat luisteraars alles ervaren: van liefde tot verdriet, van blijdschap tot boosheid. Die veelzijdigheid komt ook terug in zijn visuele identiteit, waarin symbolen verschillende menselijke emoties vertegenwoordigen.

Volgens Lino mogen fans zich opmaken voor veel meer muziek en een sound die alleen maar beter wordt. Zijn boodschap aan nieuwe luisteraars: “Het is onmogelijk dat je geen enkele track van mij leuk gaat vinden.” Met ‘A Wan’ zet Lino opnieuw een stap richting zijn doel, een wereldwijde beweging creëren met een unieke Surinaamse sound.