AML-PIU stopgezet: zorgen over continuïteit Surinaams anti-witwasbeleid nemen toe

Het stopzetten van de Anti-Money Laundering Project Implementation Unit (AML-PIU) roept volgens het 28e SEOB-bulletin, zorgen op over de continuïteit van het Surinaamse anti-witwas- en terrorismefinancieringsbeleid. De AML-PIU vervulde de afgelopen jaren een belangrijke uitvoerende rol binnen het nationale AML/CFT-kader en werkte nauw samen met de National Anti-Money Laundering Commission (NAMLAC) en andere nationale en internationale partners. De unit leverde onder meer bijdragen aan beleidsuitvoering, risicobeoordelingen en wetgevingsvoorbereiding.

Ook ondersteunde de AML-PIU de Anti-Money Laundering Steering Council (ASC) bij de uitvoering van besluiten en de coördinatie van de National Risk Assessment (NRA). Daarnaast fungeerde de unit als kennisplatform voor publieke en private stakeholders en rapporteerde zij periodiek over voortgang en resultaten.

De taakstelling omvatte onder meer het inventariseren van maatregelen voor de uitvoering van ASC-besluiten, het verzamelen van relevante documentatie, het analyseren van internationale trends en het ondersteunen van wetgevingsprocessen in samenwerking met vaktechnische ministeries.

Volgens de Suriname Economic Oversight Board (SEOB), bleef de AML-PIU actief tot juli 2025, waarna de opgebouwde expertise en institutionele kennis niet langer structureel werden benut. Ook zou de ASC sindsdien minder actief zijn geweest en geen regelmatige bijeenkomsten meer hebben gehouden met stakeholders. Over de voortgang van het strategisch meerjarenplan is bovendien weinig bekend.

De ontwikkeling komt op een belangrijk moment, aangezien Suriname zich voorbereidt op de vijfde evaluatieronde van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) in 2026 en 2027.

Daarbij ligt de nadruk op de daadwerkelijke effectiviteit van handhaving van wet- en regelgeving.

De SEOB waarschuwt dat het wegvallen van de AML-PIU en verminderde activiteit van de ASC, de coördinatie, monitoring en voortgang van noodzakelijke hervormingen kan bemoeilijken, net op een moment waarop internationale eisen aan financiële integriteit verder worden aangescherpt.