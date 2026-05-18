CCJ doet op 25 mei uitspraak in zaak Ramsamooj tegen staat Suriname

Het Caribbean Court of Justice (CCJ) zal op maandag 25 mei 2026, uitspraak doen in de Original Jurisdiction-zaak Derek Anand Ramsamooj v. the State of Suriname. De zitting vindt plaats in Port of Spain. De uitspraak kan live worden gevolgd via het YouTube-kanaal van het CCJ. De zaak draait om een klacht van de Trinidadiaanse burger Derek Anand Ramsamooj, politiek analist en consultant met circa 30 jaar ervaring in de regio en houder van een CARICOM Skills Certificate. Hij stelt dat Suriname zijn rechten onder het Revised Treaty of Chaguaramas (RTC) heeft geschonden door wat hij omschrijft als onrechtmatige detentie door de politie tussen oktober 2020 en september 2022.

Volgens de claim werd Ramsamooj gedurende die periode onder meer de toegang tot juridische bijstand en medische zorg ontzegd. Ook zou hij zijn gedwongen documenten in het Nederlands te ondertekenen, een taal die hij niet beheerst, waarna deze verklaringen later in de rechtsgang als bekentenis zouden zijn gebruikt.

De zaak raakt aan de interpretatie van het Revised Treaty of Chaguaramas, dat de juridische basis vormt voor de CARICOM Single Market and Economy (CSME), en kan daarmee precedenten scheppen binnen de regionale rechtsorde.

Bijzonder in deze zaak is de bredere juridische context rond het Charter of Civil Society for the Caribbean Community, dat in 1997 werd aangenomen door CARICOM-regeringsleiders als een verklaring van fundamentele waarden en mensenrechtenprincipes. Hoewel het handvest bewust niet juridisch bindend werd verklaard, wordt het gezien als een normatief kader voor goed bestuur, democratie en mensenrechten binnen de regio.

Door het niet-afdwingbare karakter heeft het charter in de afgelopen decennia weinig directe juridische toepassing ge-kend. Juridische experts wijzen er echter op dat het wel kan dienen als interpretatief instrument bij de uitleg van verdragsbepalingen binnen het RTC, zonder dat daarmee de niet-bindende status wordt ondermijnd.

In de onderliggende feiten van de zaak wordt verwezen naar de aanhouding van Ramsamooj in Suriname in oktober 2020, waarna hij het land niet kon verlaten en zijn paspoorten – zowel Trinidadiaans als Brits – werden ingenomen. In september 2022 bepaalde de Surinaamse rechter dat de documenten moesten worden teruggegeven, waarna hij naar Trinidad terugkeerde.

Ramsamooj verklaarde later dat het bijna 700 dagen had geduurd voordat hij toegang kreeg tot medische zorg, terwijl hij lijdt aan onder meer diabetes, hypertensie en een hartkwaal. Hij stelde dat het juridi-sche proces rond zijn naamzuivering snel moet worden afgerond.

Tegenstanders van zijn standpunt, plaatsen vraagtekens bij zijn bewering dat hij een risk analysis voor Suriname heeft uitgevoerd, aangezien de officiële National Risk Assessment (NRA) destijds al was uitgevoerd door een door de overheid aangewezen team onder leiding van juriste Jennifer van Dijk-Silos. Ook wordt erop gewezen dat geen rapport van Ramsamooj zelf bekend is.

Met de uitspraak in aantocht, krijgt het CCJ de gelegenheid zich uit te spreken over de juridische reikwijdte van het RTC en mogelijk ook over de rol van het Charter of Civil Society als interpretatief kader. De uitkomst kan van betekenis zijn voor de verdere ontwikkeling van mensenrechtennormen en rechtsinterpretatie binnen CARICOM.