Minister Baasaron verduidelijkt beleid EZOTI

Minister Andrew Baasaron van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie zei tijdens de wekelijkse persmoment, dat er een beoordelingscommissie is, die bestaat uit 7 vertegenwoordigers zoals op het ministerie van Economische Zaken, Openbare Werken, de Oris (raadgevende ingenieurs) , het departement van Onderwijs en het technische veld. De minister zei dat deze 7 vertegenwoordigers van de beoordelingscommissie, onafhankelijk van elkaar, de aanvragen voor aannemerschap beoordelen. Baasarron verklaarde dat de beoordeling digitaal geschiedt en hij stelde dat de aannemers online via het internet hun documenten kunnen uploaden, waarna de 7 mensen uit de beoordelingscommissie, online een evaluatie doen op de ingediende documenten. Afgelopen maandag zei minister Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening op een persconferentie, dat personen die bouwen op bermen en boven kanalen beboet zullen worden en dat zij hun objecten moeten afbreken. Baasaron haakte in op de gedane uitspraken van minister Stephen Tsang en hij benadrukte, dat er regels zijn in het land. “Iemand die buiten de anderhalve meter bouwt, bij die persoon komt de bouwpolitie langs”, aldus Baasaron. Hij riep de samenleving op ervoor te zorgen, dat zij vakkundig geïnformeerd worden door hun architect, zodat zij binnen de perken van de wet blijven. Hij adviseerde mensen die bouwen, ook informatie in te winnen bij het ministerie van Openbare Werken, alvorens zij beginnen met bouwen.

Op de vraag van de aanwezige pers inzake de import van chemische stoffen zoals kwik en cyanide zei Baasaron dat het ministerie van EZOTI een specifieke afdeling heeft die zich bezighoudt met meldingen van import en export van goederen. De bewindsman zei dat de afdeling meldingen maakt, wanneer chemische stoffen op de negatieve lijst voorkomen. Er zijn importeurs, die zich op het laatste moment aanmelden en vervolgens druk willen uitoefenen op de overheid, wanneer de lading vertrekt uit de haven. “Toestemming om ladingen binnen te krijgen moeten steeds opnieuw door importeurs worden aangevraagd”, aldus Baasaron. Baasarron benadrukte tijdens de persconferentie, de samenwerking tussen het ministerie van Economische Zaken en de Surinaamse importeurs. De bewindsman verduidelijkte dat de import van chemische stoffen zoals cyanide en kwik nogsteeds verboden zijn door het ministerie van EZOTI. Baasaron streeft naar een betere en transparante samenwerking met importeurs van bepaalde chemische middelen. Kwik en cyanide mogen niet geimporteerd worden op een legale wijze.