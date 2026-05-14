Overheid zet scherpe regels voor import van chemische stoffen

Minister Patrick Brunings van Olie, Gas & Milieu heeft gisteren voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Ministers (RVM) aangegeven, dat de regering werkt aan strengere controle op de invoer van gevaarlijke stoffen. Volgens de bewindsman is inmiddels een lijst opgesteld van producten die Suriname wel, beperkt of helemaal niet mogen binnenkomen.

Het gaat daarbij onder meer om giftige chemicaliën zoals kwik en cyanide, die vooral in de goudsector worden gebruikt en een ernstige bedreiging vormen voor mens en milieu. Brunings benadrukte dat de smokkel van deze stoffen nog steeds een groot probleem vormt.

Brunings zei dat samen met het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI) protocollen zullen worden ontwikkeld voor de import van dergelijke producten. Daarin zal worden vastgelegd onder welke voorwaarden bepaalde stoffen mogen worden ingevoerd en wanneer vergunningen noodzakelijk zijn.

Volgens Brunings krijgt de Nationale Milieu Autoriteit (NMA) een belangrijke rol bij de controle op naleving van de regels. De instantie zal onder meer spotchecks uitvoeren bij importeurs om na te gaan, of zij voldoen aan de geldende veiligheids- en milieueisen. “Dit is een lijst van welke producten wel mogen binnenkomen, welke vergunningplichtig zijn en welke verboden zijn. De NMA moet dit gaan garanderen door controles uit te voeren,” aldus Brunings.

Hij zei dat speciale protocollen worden voorbereid voor producten die bestemd zijn voor de goudindustrie. De regering zal hierover nog overleg voeren met president Simons, voordat de definitieve richtlijnen worden vastgesteld.

Daarnaast wordt gewerkt aan een geïntegreerd digitaal vergunningensysteem waarin economische vergunningen, milieuvergunningen en andere toelatingen via één platform zullen worden afgehandeld. Volgens Brunings moet dit systeem zorgen voor meer transparantie en efficiëntie, omdat er momenteel sprake is van overlappingen, dubbele betalingen en onduidelijkheid over vergunningplichten.

De minister erkende dat de bestrijding van smokkel van kwik bijzonder moeilijk blijft. Daarom wil de overheid naast controles ook inzetten op training en bewustwording, vooral binnen de kleinschalige goudsector.

Volgens Brunings hebben zowel kwik als cyanide ernstige gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Kwik heeft vooral langdurige effecten, terwijl cyanide lokaal zeer schadelijk kan zijn. De combinatie van beide stoffen maakt de situatie nog gevaarlijker. “De bedoeling is om het gedrag van small-scale miners te veranderen door training en awareness, zodat zij zichzelf en het milieu beter beschermen”, aldus Brunings.

Ondanks de uitdagingen verzekerde Brunings dat er op de verschillende entry points van het land reeds grondige controles plaatsvinden op de invoer van gevaarlijke stoffen.