Bijna USD 700.000 voor betere bescherming tegen overstromingen in Suriname

Met steun van de Europese Unie (EU) heeft de Caribbean Development Bank (CDB) een subsidie van USD 698.700 goedgekeurd om de weerbaarheid van Suriname tegen overstromingen en klimaatgevaren te versterken. De financiering is bedoeld voor de uitbreiding van systemen voor vroegtijdige waarschuwing bij overstromingen in risicogebieden verspreid over het land. De investering ondersteunt het project Strengthening Flood Early Warning Systems in Suriname, een initiatief dat samen met de Surinaamse overheid wordt uitgevoerd om levens, bestaansmiddelen en economische infrastructuur beter te beschermen tegen extreme regenval en overstromingen.

Volgens L. O’Reilly Lewis, directeur projecten bij de CDB, zal de extra financiering cruciale hiaten helpen dichten. “Deze investering maakt het mogelijk de hydro-meteorologische monitoring te verbeteren, de voorspellingscapaciteit te versterken, de samenwerking tussen instanties te bevorderen en ervoor te zorgen dat waarschuwingen tijdig, nauwkeurig en bruikbaar zijn, zowel op nationaal als op gemeenschapsniveau.”

Het project wordt gefinancierd via het Caribbean Action for Resilience Enhancement (CARE)-programma, ondersteund door de EU binnen het bredere rampenrisicobeheerprogramma voor Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan.

De modernisering richt zich vooral op laaggelegen en kwetsbare gebieden zoals Brokopondo, Sipaliwini, delen van Paramaribo, het stroomgebied van Boven-Suriname en kwetsbare kustgebieden. Deze regio’s worden regelmatig getroffen door overstromingen als gevolg van hevige regenval, rivierafvoer en geografische omstandigheden, met verstoringen van transport, landbouw, woningen en publieke dienstverlening tot gevolg.

EU-ambassadeur Fiona Ramsey benadrukte het belang van betrouwbare weers- en klimaatinformatie voor effectieve rampenpreventie. Volgens haar onderstreept het initiatief de blijvende inzet van de Europese Unie om de klimaatweerbaarheid in het Caribisch gebied te versterken. “Door weersvoorspellingen en waarschuwingssystemen te verbeteren, helpen we landen zoals Suriname om beter te anticiperen op extreme weersomstandigheden en adequaat erop te reageren.”

Belangrijke onderdelen van het project zijn onder meer driedimensionale risico- en overstromingskaarten, uitbreiding van meteorologische en hydrologische meetnetwerken, geavanceerde datasystemen en de invoering van een Common Alerting Protocol voor snellere en effectievere verspreiding van waarschuwingen. Ook publieke voorlichting en betrokkenheid van gemeenschappen maken deel uit van het programma, zodat waarschuwingen beter worden begrepen en opgevolgd, vooral in afgelegen en kwetsbare gebieden.

Door schade en economische verliezen door overstromingen te beperken, moet het project bijdragen aan bescherming van voedselzekerheid, infrastructuur en werkgelegenheid, terwijl ook de financiële druk op de overheid door natuurrampen wordt verminderd. De uitvoering komt in handen van het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, via de Nationale Meteorologische en Hydrologische Dienst, in samenwerking met meerdere overheidsinstanties.

Minister Stephen Tsang van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening noemt de steun bijzonder welkom. “Het versterken van onze systemen voor vroegtijdige overstromingswaarschuwing is een cruciale stap om onze gemeenschappen, infrastructuur en economie beter te beschermen tegen de toenemende gevolgen van klimaatverandering. Dit project vergroot onze capaciteit om extreme weersomstandigheden tijdig te voorspellen en effectief te beantwoorden.” De financiering sluit nauw aan bij het strategisch plan 2026-2035 van de Caribbean Development Bank, waarin het versterken van sociale, economische en ecologische weerbaarheid centraal staat.