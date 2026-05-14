Johnny Kasdjo vervanger Santokhi, toegelaten tot DNA

Johnny Kasdjo is vanochtend toegelaten als lid van De Nationale Assemblée (DNA). Hij neemt de zetel over die vacant werd na het overlijden van VHP-voorzitter en parlementariër Chandrikapersad Santokhi. Kasdjo werd door de verschillende fracties gefeliciteerd en verwelkomd. Het nieuwbakken assembleelid Kasdjo, benadrukte tijdens zijn toespraak dat positiviteit altijd centraal moet staan, ondanks de negatieve uitspraken en kritiek, die volgens hem regelmatig de ronde doen. Hij riep mensen op sterk te blijven, te lachen en negativiteit ver van zich weg te houden. Verder sprak hij dank uit aan de VHP voor het vertrouwen en de kans die hij heeft gekregen, zich politiek te bewijzen.

Volgens Kasdjo had hij zonder die ondersteuning, nooit op deze plek kunnen staan. Ook bedankte hij de kiezers die hun vertrouwen in hem hebben gesteld. Dat vertrouwen ziet hij als een grote verantwoordelijkheid, die hij dagelijks met zich meedraagt. Als nieuwkomer in de politiek gaf hij aan, niet te willen vervallen in loze verkiezingsbeloftes, iets wat Suriname volgens hem al te vaak heeft meegemaakt. In plaats daarvan kiest hij naar eigen zeggen voor eerlijkheid en transparantie voor de problemen die spelen binnen de samenleving.

Rabin Parmessar (NDP) verwelkomde Kasdjo en wees hem op het harde werk dat zijn voorganger Santokhi deed. Parmessar deed een beroep op Kasdjo deze voor te zetten, in het huis van het volk. (Niet te veel babbelen maar aanpakken.´´ Ivanildo Plein feliciteerde hem namens de NPS-fractie. Plein voerde aan dat Kasdjo in een rijdende trein is gestapt en hoopt dat hij gelijk aan de slag zal gaan. ´´Dit werk bestaat uit rechten en plichten. Een daarvan is het volk van Suriname binnen ons beste vermogen, en het conform de andere regelgeving vertegenwoordigen.´´

Bronto Somohardjo (PL) sprak de hoop uit dat lid Kasdjo niet alleen zijn stoel heeft meegenomen, maar ook zijn belofte. ´´Maar vanaf vandaag verwacht het geen mooie woorden, maar het volk verwacht echt werk.´´ Dinotha Vorswijk feliciteerde namens ABOP. Ronny Asabina feliciteerde hem en zei hoopvol gestemd te zijn dat ze gezamenlijk een goede job kunnen doen voor land en volk. Steven Reyme (A20) wenste hem veel wijsheid toe. Asiskumar Gajadien verwelkomde Kasdjo en wees op de diversiteit binnen de VHP.

Vicepresident Gregory Rusland zei goed gestemd te zijn dat het parlement wederom volledig is. Rusland wees Kasdjo erop, dat hij niet slechts vertegenwoordiger is van Commewijne, maar van het Surinaamse volk. ´´Elk parlementslid heeft de verantwoordelijkheid om op te komen voor alle districten en het hele land. Het is een samenspel tussen de regering en het parlement, u heeft taken om de regering te controleren en wij hopen dat u zakelijk en objectief de regering kunt controleren en begeleiden, voor wat betreft het beleid´´, aldus Rusland.

Kasdjo stond bij de verkiezingen van mei vorig jaar op de achttiende plaats van de kandidatenlijst van de VHP. Omdat de partij destijds zeventien zetels behaalde, kwam hij aanvankelijk niet in aanmerking voor een plaats in het parlement. Door het overlijden van Santokhi schuift de kandidatenlijst kandidaat echter op, waardoor hij alsnog zijn intrede doet in DNA.

De nieuwe parlementariër is afkomstig uit Commewijne. Tijdens de verkiezingscampagne profileerde hij zich met de boodschap van “oprechtheid en daadkracht”. Volgens Kasdjo was het Santokhi zelf die hem benaderde de VHP te ondersteunen. Hij besloot zich bij de partij aan te sluiten, omdat hij zich kon vinden in de werkwijze en visie van de overleden partijleider.

In de afgelopen periode hield Kasdjo zich voornamelijk bezig met maatschappelijke vraagstukken in Commewijne. Hij stond bekend als sociaal betrokken en bood op verschillende momenten hulp aan gemeenschappen waar ondersteuning nodig was. Bij de verkiezingen wist hij 968 stemmen te behalen.

– door Orsilia Dinge –