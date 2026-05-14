BOG start bespuitingscampagne tegen chikungunya in Blauwgrond

In het kader van de intensivering van de bestrijding van chikungunya zal het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) op vrijdag 15 mei 2026 bespuitingswerkzaamheden uitvoeren in het ressort Blauwgrond. De werkzaamheden worden uitgevoerd met de zogenoemde “dengue-wagen” en bestrijken het gebied Condorstraat, Anton Dragtenweg, Morgenstond-straat en de verlengde Gompertstraat tot het einde van het asfalt, inclusief alle binnenwegen.

De bespuitingen vinden plaats tussen 17.00 uur en 21.00 uur. Het BOG vraagt bewoners om tijdens de werkzaamheden enkele voorzorgsmaatregelen te treffen. Zo wordt geadviseerd om voeding en drinkwater af te dekken, kleding op te bergen, vogels af te schermen en huisdieren na de bespuiting van vers water en voedsel te voorzien. Ook wordt gevraagd baby’s en personen met ademhalingsproblemen zoveel mogelijk in een gesloten ruimte te houden ter bescherming. Bij hevige regenval zal de bespuiting niet doorgaan, aldus het BOG.