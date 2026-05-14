Leerkracht aangehouden in zaak rond met drugs vermengde Oreo-koekjes

In de zaak waarin eerder de twee jeugdigen A.E. (15) en R.S. (16) op maandag 11 mei 2026 werden aangehouden, heeft de 26-jarige S.S. zich op dinsdag 12 mei 2026 in de avond gemeld op politiebureau Livorno.

Bij de voorgeleiding is naar voren gekomen dat de verdachte, die werkzaam is als leerkracht, de met drugs vermengde Oreo-koekjes aan de 15-jarige A.E. zou hebben verstrekt voor eigen gebruik. Na afstemming met het Openbaar Ministerie (OM) is S.S. hangende het verdere politieonderzoek in verzekering gesteld.