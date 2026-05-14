Ambassadeur Jairam gaat voor sterke positionering Suriname

Hanisha Jairam, de nieuw benoemde ambassadeur van Suriname voor de Republiek India, ziet haar aanstelling als Surinames afgezant in het Aziatische land als een grote eer. Zij noemt het in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) tegelijkertijd een belangrijke verantwoordelijkheid. In aanloop naar haar aanstaande vertrek naar India benadrukt de diplomaat het belang van een sterke positionering van Suriname op internationaal niveau en het benutten van de vele kansen die de samenwerking met India biedt.

“Het is een hele grote uitdaging en een verantwoordelijkheid die je aangaat. Dus ja, je bent blij, maar aan de andere kant besef je ook dat er veel rust op je schouders”, aldus ambassadeur Jairam. Volgens haar is het van belang dat Suriname zich krachtiger profileert op het wereldtoneel. “Wij moeten Suriname op een dusdanige manier presenteren, waarbij wij onze stem steeds luider laten horen en laten weten dat wij een onafhankelijke natie zijn die ook veel te bieden heeft.”

De ambassadeur zegt zich in het bijzonder te zullen richten op sectoren die van strategisch belang zijn voor de ontwikkeling van Suriname. Landbouw staat daarbij hoog op de agenda. “Het kan niet anders dat je, wetende wat de problemen zijn in de landbouwsector, kijkt welke oplossingen we samen met India kunnen realiseren”, legt ambassadeur Jairam uit.

Daarnaast ziet zij grote mogelijkheden op het gebied van kunstmatige intelligentie en digitalisering. “Artificial intelligence is tegenwoordig onmisbaar in de ontwikkeling van zowel de natie als overheidsprocessen. Wij moeten kijken hoe India ons kan begeleiden in dat proces.” De diplomaat noemt daarbij ook samenwerking met universiteiten en kennisinstellingen als prioriteit, zodat Surinaamse studenten en opleidingen kunnen profiteren van de technologische expertise van India.

Ook gezondheidszorg, handel en culturele samenwerking behoren tot de speerpunten van ambassadeur Jairam’s missie. “Gelet op onze culturele waarden en normen zullen wij ook de people-to-people binding verder moeten versterken.” De afgezant kijkt eveneens positief terug op het recente bezoek van de Indiase minister van Buitenlandse Zaken, Subrahmanyam Jaishankar, aan Suriname. “Het bezoek was bijzonder. Meneer Jaishankar is een diplomaat van wereldklasse en het was een bijzondere eer om met hem te mogen delibereren over zaken die wij samen met India kunnen doen.”