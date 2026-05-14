Van Samson verontwaardigd over benoemingen Raden van Commissarissen

VHP-parlementariër Cedric van Samson stelt dat posities binnen Raden van Commissarissen niet gezien moeten worden als een beloning. Van Samson zegt dat wanneer personen in bestuurlijke functies benoemd worden, betreft het niet alleen de persoonlijke competentie van de desbetreffende persoon, maar dat die bevoegdheden dient te weten. Hij is benieuwd te weten, of de voorgedragen RvC leden kennis zouden hebben genomen van hetgeen staat geschreven in het nieuwe Burgerlijk Wetboek over de verantwoordelijkheden, de bevoegdheden en ook de beperkingen van een RVC lid. “Wanneer mensen een RvC post zien als een machtspositie om een parastataal bedrijf naar hun hand te zetten, dan krijgen we zaken als bij TAS, waarbij een huis gehuurd werd voor een vrouw van een RvC-lid”, aldus Van Samson.

“RvC-leden zijn gaan denken, dat zij boven de directeur staan en veronderstellen dan politieke macht uit te oefenen op directieleden”, stelt Van Samson. Hiermee reageerde Van Samson op de crisis die is ontstaan bij het Viskeuringsinstituut. Hij stelde dat er zelfs binnen de coalitie heftige discussies en onenigheid zijn ontstaan, over de kwestie van het Viskeuringsinstituut. Van Samson uitte ook zijn misnoegen over de zaken bij de verschillende ministeries en instituten van de regering, die volgens hem anders aangepakt moeten worden. Zo is Van Samson niet tevreden over de manier waarop het ministerie van Volksgezondheid omgaat met de bestrijding van het Chikungunya-virus. Verder vertelt hij ook, dat mensen die plaats hebben genomen in de raden van commissarissen bepaalde bevoegdheden willen ontlenen, echter vertelde hij, dat die personen niet eens werkzaam zijn in de bepaalde sectoren waarvan zij rvc leden zijn. Van Samson zei dat bovendien deze personen ook nog tekenbevoegdheden wensen te hebben. “Je bent RvC lid en niet in die sector, dan welke tekenbevoegdheid wil je hebben?”, aldus Van Samson.

Volgens Van Samson gaat het om mensen, die toen actief hadden geprotesteerd tegen het beleid van de regering Santokhi-Brunswijk. “Wat is eigenlijk de achterliggende gedachte geweest van deze mensen toen zij in het prille begin startten met protesten, een politieke ambitie hadden , op een kandidatenlijst zijn verschenen en na de verkiezingen geacommodeerd werden?”, Aldus Van Samson. De VHP-parlementarier verklaarde dat de politieke partij van meneer Rashly Resida, secretaris van de Raad van Toezicht (RvT) van het VKI, Alternatief 2020 (A20) geen reden moet hebben om mensen te ontlasten uit hun functie. Van Samson benadrukte dat om te controleren bij staatsbedrijven door de raden van toezicht en raden van commissarissen, er eerst een bedrijfsplan aanwezig moet zijn. “Wanneer er geen bedrijfsplan is gepresenteerd door de regering, kan men niets controleren”, aldus Van Samson.