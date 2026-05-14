Guyana dreigt Venezuela met juridische gevolgen bij negeren ICJ-uitspraak

Guyana heeft maandag gewaarschuwd dat een eventuele weigering van Venezuela om zich neer te leggen bij een toekomstige uitspraak van het International Court of Justice (ICJ) in het slepende grensgeschil over de regio Essequibo, een schending zou vormen van het internationaal recht en het United Nations-Handvest. De waarschuwing volgt nadat beide landen hun mondelinge pleidooien hebben afgerond bij het Wereldgerechtshof in Den Haag.

Guyana en Venezuela presenteerden tussen 4 en 11 mei hun argumenten in twee rondes van hoorzittingen over de eeuwenoude territoriale controverse. Het ICJ zal zich nu beraden alvorens een definitieve uitspraak te doen, die juridisch bindend zal zijn voor beide landen. Guyana heeft opnieuw bevestigd dat het de uitspraak van het hof zal respecteren, ongeacht de uitkomst. Tegelijkertijd waarschuwde procureur-generaal en minister van Juridische Zaken, Mohabir Anil Nandlall, dat Venezuela’s openlijke afwijzing van de rechtsmacht van het hof ernstige juridische gevolgen heeft. “We hebben de verklaringen van de Venezolaanse vertegenwoordigers gehoord dat zij de jurisdictie van het ICJ niet erkennen en zich niet zullen houden aan de uitspraken van het hof. Dat zou een schending zijn van hun meest fundamentele verplichtingen onder het Handvest van de Verenigde Naties,” aldus Nandlall na afloop van de zittingen.

Centraal in de zaak staat de geldigheid van de Arbitrale Uitspraak van 1899, die destijds de grens tussen Guyana en Venezuela vastlegde. Caracas verwerpt die uitspraak al decennialang en maakt aanspraak op de regio Essequibo, die ongeveer tweederde van het Guyanese grondgebied beslaat en rijk is aan natuurlijke hulpbronnen, waaronder olie en mineralen.

Volgens Guyana is het vertrouwen in een positieve uitkomst groter dan ooit. “Guyana is ervan overtuigd dat het hof de juridische geldigheid van de unanieme arbitrale uitspraak van 3 oktober 1899 zal bevestigen,” stelde Nandlall. Het conflict kreeg extra geopolitieke lading nadat Guyana zich sinds de olievondst van ExxonMobil in 2015 ontwikkelde tot een belangrijke olieproducerende natie. Sindsdien heeft Venezuela zijn claim op Essequibo verder opgevoerd, ondanks een eerdere uitspraak van het ICJ in 2020 waarin werd vastgesteld dat het hof bevoegd is om de zaak te behandelen.

Guyana bracht de kwestie in 2018 voor het ICJ, nadat VN-secretaris-generaal António Guterres besloot dat het grensgeschil via het hof moest worden beslecht, na decennia van vruchteloze diplomatieke onderhandelingen onder het Akkoord van Genève uit 1966. Volgens Nandlall markeert het einde van de hoorzittingen “een overwinning voor de rechtsstaat en de internationale rechtsorde”. Hij benadrukte dat conflicten tussen staten nooit mogen worden opgelost door dreiging of het gebruik van militaire macht. De definitieve uitspraak van het Internationaal Gerechtshof wordt in de komende maanden verwacht.

Bronnen: AP-NEWS., Oilnow.gy